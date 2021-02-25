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пятница, 26 февраля 2021 08:21

Расстреляли организатора уничтожения украинцев

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Расстреляли организатора уничтожения украинцев
Советские руководители Лазарь Каганович, Иосиф Сталин, Павел Постышев и Климент Ворошилов причастны к организации Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Фото фото: Российский государственный архив кинофотодокументов www.rgakfd.ru

По обвинению в государственной измене и шпионаже 26 февраля 1939-го в тюрме Бутырка возле Москвы расстреляли Павла Постышева. Он был один из организаторов Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Павел Постышев родился в российском городе Иваново-Вознесенске в семье ткача. С юности участвовал в революционном движении, был большевистским партийным функционером.

В сентябре 1923 был направлен ЦК РКП (б) в Украину. Через 10 лет стал 2-м секретарем ЦК КП (б) Украины. Иосиф Сталин дал ему полномочия больше, чем имели тогдашние руководители республики - 1-й секретарь ЦК КП(б)У Станислав Косиор и председатель раднаркома Влас Чубарь.

В Украине уже свирепствовал искусственный голод. Постышев сразу берется за жесткие методы. Крестьяне пытаются бежать из Украины. Политбюро по инициативе Постышева запрещает выпускать их за пределы республики. Их контролируют красноармейские части. Был главным инициатором сноса памятников церковной архитектуры в Украине.

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В УССР Постышев создал свой "культ личности". Его портреты на улицах украинских городов висели рядом с портретами Сталина. Город Красноармейск Донецкой области назывался Постышев.

Решил избавиться фаворита Сталина - Лазаря Кагановича. Пишет донос и развенчивает его как "врага народа". Однако 1937-го Постышев навсегда покидает Украину и отправился в провинциальный Куйбышев. Там в изыскании "врагов народа" скатился до паранойи. В ночь на 22 февраля 1938-го его вместе с женой арестовывают. Как "японского шпиона" и "правого троцкиста" Постышева расстреляли 26 февраля следующего года в тюрьме Бутырка у Москвы. Жену Татьяну Постоловскою также расстреляли. Сыновей - Владимира и Леонида отправили в лагеря.

21 января 2010-го вошло в силу решение Апелляционного суда Киева, признавшего Иосифа Сталина и еще шестерых функционеров Компартии виновными в совершении геноцида украинской нации - Голодомора 1932-1933 гг.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
26
февраля

Расстреляли организатора уничтожения украинцев

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