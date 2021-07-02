Расстреляли группу профессоров и их родственников

Во время немецкой оккупации немцы эксгумировали поспешно захороненных во двор тюрьмы расстрелянных горожан, чтобы показать преступления советской власти. В тюрьме на Лонцкого были расстреляны 1681 человека. Фото: https://www.gettyimages.com

Во Львове на Вулецких холмах, теперь это парк Студентов, 4 июля 1941 года немцы расстреляли польских профессоров. Убили 41 человек в возрасте от 19 до 80 лет, из них 23 профессора.

Немцы вошли в Львов 30 июня 1941-го. За два дня до оккупированного города прибыли 230 членов айнзацгруппы под командованием бригаденфюрера Эберхарда Шенгарта. Получили задание "очистить город от особо опасных элементов - местной профессуры". К тому времени большая часть преподавательского и профессорского состава были поляками, остальные украинцы и евреи.

Первым арестовали профессора геометрии и бывшего ректора Львовской политехники Казимежа Бартли, експремьер-министра Польши. Гестапо схватило писателя Тадеуша Бой-Желенского, профессора Романа Ренцького из Львовского медицинского института, профессора уголовного медицины Владимира Серадзкого, профессора акушерства и гинекологии Адама Соловия вместе с 19-летним внуком и других.

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Арестованных ученых привозили и размещали с в корпусе львовской Политехники на улице Абрагамович, теперь улица Бой-Желенского. Из этой группы выжил только один профессор медицины, педиатр Юзеф Стефан Гроер. Его отец был немцем. На рассвете 4 июля арестованных вывели на холмы Вулецких холмов. Группами по четыре человека подводили к яме и расстреливать. Территорию холмов сразу же убрали.

После поражения под Сталинградом нацисты решили скрыть совершенные ими преступления. Создали подразделение евреев под названием "Sonderkommando 1005", который выкапывал братские могилы и сжигал тела убитых. 8 октября 1943-го они нашли трупы на Вулецких холмах и сожгли вместе с другими погибшими. В одежде нашли документы, свидетельствующие о том, что погибшие - польские профессора.

После освобождения в 1944-м Львовщины от гитлеровской оккупации, историки установили имена и должности расстрелянных ученых, описали их научную деятельность. В память об этих событиях 2011-го на месте казни сооружен мемориальный комплекс "Памятник убитым львовским профессорам".

1 мая 1943-го немецкие нацисты совершили массовое убийство 9 тыс. евреев из гетто города Броды на Львовщине. Многих евреев сожгли заживо, другие были расстреляны на улице или в лесу вблизи города. Во время хаоса многим евреям удалось бежать. Впоследствии они присоединились к группе еврейских партизан и пережили войну. Из 10 тыс. еврейского населения Брод выжили 88 человек.