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среда, 09 октября 2019 14:29

Раскрыли назначения загадочных зданий в лесу

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Раскрыли назначения загадочных зданий в лесу
Авантюристы организовывали нелегальные алкогольные заводы в лесу, чтобы избежать налогов Фото: livescience.com

Историки разгадали назначение загадочных зданий XVIII в. найденных в лесах Шотландии. Они убеждены, что их использовали как нелегальный завод по массовому производству виски.

Руины обнаружили за 30 км. от города Глазго. Две усадьбы, известные как Wee Bruach Caoruinn и Big Bruach Caoruinn располагалась одна от другой на расстоянии 200 м. Между ними протекал ручей. Сами здания находились глубоко в лесу за большими холмами, сообщает Live Science.

В каждом из них обнаружили разрушенные кирпичные печи. Их использовали для сушки зерна. Воссоздать внешний вид устройств удалось с помощью 3D сканирования.

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Готовый алкоголь доставляли непосредственно в Глазго. В то время это считалось незаконным. На производство солодового ячменя власти наложили высокий налог. Чтобы избежать его уплаты, коммерческие виски-дистилляторы начали искать заменители солода. Это привело к заметному ухудшению напитка и отказа от него населения. Другие авантюристы бежали в лес и открывали подобные спиртзаводы. Это считалось рискованным, но прибыльным. Ведь жители готовы были переплачивать за хороший вкус напитка.

Местные легенды рассказывают, что регион вокруг леса Лох-Ард использовали для сокрытия контрабанды и похищенного скота. При этом исторические исследования прошлых лет не нашли ничего убедительного.

Археологи откопали разрушенное британскими войсками здание в городе Брансуик, Северная Каролина, США. Оно датируется 1776-м. Ученые идентифицировали его как колониальную таверну. Здание не нанесено ни на одну историческую карту этого региона. Внутри нашли курительные трубки, бокалы, латунные краны из под больших винных бочек.

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