Бокалы и остатки белья: археологи наткнулись на бордель

Автор: livescience.com Археологи раскопали колониальную таверну и бордель XVIII в.

Археологи откопали разрушенное британскими войсками здание в городе Брансуик, Северная Каролина, США. Оно датируется 1776-м. Ученые идентифицировали его как колониальную таверну. Здание не нанесено ни на одну историческую карту этого региона.

Руины заведения имеют площадь около 37 кв. м. Располагаются на глубине 5 м. Само здание уничтожил дотла большой пожар. Однако все предметы того времени сохранились почти в идеальном состоянии. Это произошло потому, что их похоронили под собой рухнувшие стены, сообщает Live Science.

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Археологи раскопали курительные трубки, бокалы, латунные краны из под больших винных бочек. Обнаружили также разнообразные женские аксессуары, привезенные из Европы, - застежки для белья, наперстки, булавки. Исследователи убеждены, что, кроме алкогольного отдыха, здесь оказывали и сексуальные услуги. Однако точных данных о назначении здания не существует. Возможно, его построили между 1730-1740 годами.

Автор: livescience.com Латунная ручка. Использовалась для наливания вина из бочки.

Археологи планируют вернуться на место следующего лета, чтобы продолжить раскопки. Надеются обнаружить еще больше предметов, которые прошли путь из Европы в Америку.





В ходе раскопок древнего города цивилизации майя Пакбитуна обнаружили могилу древнего воина. Его украшали осквернены и разукрашенные человеческие черепа. Покойник носил их на шее в качестве подвески. Черепа представляли собой военные трофеи.



Просверленные отверстия держали перья и кожаные ремни. Другие отверстия служили для того, чтобы закрепить челюсти на месте и подвесить череп вокруг шеи воина. Одна из челюстей украшена красной краской. На ней присутствует глифовское письмо, которое находили на горшках и камнях. Трофейные черепа обнаружили археологи, исследующие цивилизацию майя в джунглях Белиза. По мнению исследователей, черепа могут пролить свет на странное падение цивилизации майя. В ходе раскопок древнего города цивилизации майя Пакбитуна обнаружили могилу древнего воина. Его украшали осквернены и разукрашенные человеческие черепа. Покойник носил их на шее в качестве подвески. Черепа представляли собой военные трофеи.Просверленные отверстия держали перья и кожаные ремни. Другие отверстия служили для того, чтобы закрепить челюсти на месте и подвесить череп вокруг шеи воина. Одна из челюстей украшена красной краской. На ней присутствует глифовское письмо, которое находили на горшках и камнях.