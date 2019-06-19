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среда, 19 июня 2019 14:28

Бокалы и остатки белья: археологи наткнулись на бордель

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Автор: livescience.com
  Археологи раскопали колониальную таверну и бордель XVIII в.
Археологи раскопали колониальную таверну и бордель XVIII в.

Археологи откопали разрушенное британскими войсками здание в городе Брансуик, Северная Каролина, США. Оно датируется 1776-м. Ученые идентифицировали его как колониальную таверну. Здание не нанесено ни на одну историческую карту этого региона.

Руины заведения имеют площадь около 37 кв. м. Располагаются на глубине 5 м. Само здание уничтожил дотла большой пожар. Однако все предметы того времени сохранились почти в идеальном состоянии. Это произошло потому, что их похоронили под собой рухнувшие стены, сообщает Live Science.

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Археологи раскопали курительные трубки, бокалы, латунные краны из под больших винных бочек. Обнаружили также разнообразные женские аксессуары, привезенные из Европы, - застежки для белья, наперстки, булавки. Исследователи убеждены, что, кроме алкогольного отдыха, здесь оказывали и сексуальные услуги. Однако точных данных о назначении здания не существует. Возможно, его построили между 1730-1740 годами.

Автор: livescience.com
  Латунная ручка. Использовалась для наливания вина из бочки.
Латунная ручка. Использовалась для наливания вина из бочки.
Археологи планируют вернуться на место следующего лета, чтобы продолжить раскопки. Надеются обнаружить еще больше предметов, которые прошли путь из Европы в Америку.
Трофейные черепа обнаружили археологи, исследующие цивилизацию майя в джунглях Белиза. По мнению исследователей, черепа могут пролить свет на странное падение цивилизации майя.

В ходе раскопок древнего города цивилизации майя Пакбитуна обнаружили могилу древнего воина. Его украшали осквернены и разукрашенные человеческие черепа. Покойник носил их на шее в качестве подвески. Черепа представляли собой военные трофеи.

Просверленные отверстия держали перья и кожаные ремни. Другие отверстия служили для того, чтобы закрепить челюсти на месте и подвесить череп вокруг шеи воина. Одна из челюстей украшена красной краской. На ней присутствует глифовское письмо, которое находили на горшках и камнях.
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Дата
19
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