Бокалы и остатки белья: археологи наткнулись на бордель

Археологи откопали разрушенное британскими войсками здание в городе Брансуик, Северная Каролина, США. Оно датируется 1776-м. Ученые идентифицировали его как колониальную таверну. Здание не нанесено ни на одну историческую карту этого региона.
Руины заведения имеют площадь около 37 кв. м. Располагаются на глубине 5 м. Само здание уничтожил дотла большой пожар. Однако все предметы того времени сохранились почти в идеальном состоянии. Это произошло потому, что их похоронили под собой рухнувшие стены, сообщает Live Science.
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Археологи раскопали курительные трубки, бокалы, латунные краны из под больших винных бочек. Обнаружили также разнообразные женские аксессуары, привезенные из Европы, - застежки для белья, наперстки, булавки. Исследователи убеждены, что, кроме алкогольного отдыха, здесь оказывали и сексуальные услуги. Однако точных данных о назначении здания не существует. Возможно, его построили между 1730-1740 годами.
В ходе раскопок древнего города цивилизации майя Пакбитуна обнаружили могилу древнего воина. Его украшали осквернены и разукрашенные человеческие черепа. Покойник носил их на шее в качестве подвески. Черепа представляли собой военные трофеи.
Просверленные отверстия держали перья и кожаные ремни. Другие отверстия служили для того, чтобы закрепить челюсти на месте и подвесить череп вокруг шеи воина. Одна из челюстей украшена красной краской. На ней присутствует глифовское письмо, которое находили на горшках и камнях.
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