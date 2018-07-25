Раскопали захоронение знатной женщины с драгоценностями

В Греции наткнулись на античное захоронение. Фото: Министерство культуры Греции

На греческом острове Сикинос археологи обнаружили неповрежденную гробницу женщины.

Женщину похоронили вместе с золотыми браслетами, перснями, бусами и брошью с рельефом. В могиле также нашли стеклянные и металлические вазы и фрагменты погребальной одежды. Ее нашли во время реставрационных работ в скрытой области подземного склепа, пишет The History Blog.

Женщину похоронили вместе с золотыми браслетами, перснями, бусами и брошью с рельефом. В могиле также нашли стеклянные и металлические вазы и фрагменты погребальной одежды.

Могилу нашли в археологическом памятнике Эпископи. Он был сначала мавзолеем римской эпохи, построенным в ІІІ в. н.э. Затем его переделали в храм бога искусства Аполлона. В V в. храм превратили в христианскую церковь и добавили к нему купол. Византийская церковь была сильно повреждена в результате землетрясения, здесь регулярно происходят реставрационные работы. Во время одной из реставраций ученые и нашли захоронение.

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Эксперты из Министерства культуры и археологической службы Киклад считают, что прямоугольная каменная гробница была умышленно скрыта, чтобы сохранить умершую и ее сокровища от мародеров.

Время смерти женщины не установлено, но артефакты позволяют предположить, что захоронение относится к поздней античности. Археологи считают, что умерла женщина была значительной фигурой эпохи. Вероятно, знатная дама носила имя Нейко (Νεικώ) - такую надпись обнаружили в ее гробнице.

Международная группа ученых-археологов обнаружила на полуострове Пелопоннес глиняную табличку с надписями. После необходимой процедуры подтверждения находка может стать самым древним экземпляром с отрывком поэмы Гомера "Одиссея".