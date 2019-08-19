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понедельник, 19 августа 2019 14:20

Раскопали всадника, похороненного с лошадью

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Археологи раскопали кочевого всадника в поселке Воскресенка Запорожской области. Исследуют неизвестный ранее курган.

Вместе с древним воином похоронили и его коня. Таким был давний военный обряд, сообщает Районка.

"Первый день на кургане принес захватывающий научный материал: захоронения кочевника, средневекового всадника. Предки сопроводили его в вечное путешествие как следует, поэтому пологовская земля в очередной раз была щедрой к археологам", - отметил участник раскопок Андрей Токовенко.

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Автор: rayonka.com
  В Запорожской области раскопали средневекового кочевника вместе с конем
В Запорожской области раскопали средневекового кочевника вместе с конем
Археологи раскопали места проживания балтийских племен, которых князь Ярослав Мудрый расселял вдоль реки Рось для обороны киевских земель. "О таких переселениях нам говорят летописные источники, имеем теперь подтверждение археологические, что здесь расселяли людей из других регионов. И нас интересует, как менялась культура людей на таком пограничье. Те балты долго держались своих обычаев, сколько поколений это длилось, может, перенимали местные традиции? Надеюсь получить здесь ответы на это", - говорит сотрудник Ряшевского университета Михал Дзик.
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