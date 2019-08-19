Раскопали всадника, похороненного с лошадью

Археологи раскопали кочевого всадника в поселке Воскресенка Запорожской области. Исследуют неизвестный ранее курган.

Вместе с древним воином похоронили и его коня. Таким был давний военный обряд, сообщает Районка.

"Первый день на кургане принес захватывающий научный материал: захоронения кочевника, средневекового всадника. Предки сопроводили его в вечное путешествие как следует, поэтому пологовская земля в очередной раз была щедрой к археологам", - отметил участник раскопок Андрей Токовенко.

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Автор: rayonka.com В Запорожской области раскопали средневекового кочевника вместе с конем

Археологи раскопали места проживания балтийских племен , которых князь Ярослав Мудрый расселял вдоль реки Рось для обороны киевских земель. "О таких переселениях нам говорят летописные источники, имеем теперь подтверждение археологические, что здесь расселяли людей из других регионов. И нас интересует, как менялась культура людей на таком пограничье. Те балты долго держались своих обычаев, сколько поколений это длилось, может, перенимали местные традиции? Надеюсь получить здесь ответы на это", - говорит сотрудник Ряшевского университета Михал Дзик.