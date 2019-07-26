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Раскопали городище времен Ярослава Мудрого

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Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
Обнаружили городище, где жили балты. Фото: "5 канал"

Археологи раскопали места проживания балтийских племен, которых князь Ярослав Мудрый расселял вдоль реки Рось для обороны киевских земель.

Исследователи обнаружили древнее городище, сообщает "5 канал".

"В основном памятник грабили. Так что небольшая глубина захоронений - от 25 сантиметров до максимальной 85 - большинство захоронений с большим металлом цветным уже грабили. Нам остается докапывать ноги, тому подобное. Прокапывая, мы видим кости с зеленой окисью: видно, что металл был, но он уже вынут", - рассказал археолог Андрей Сорокун.

Городища создавались во времена Ярослава Мудрого для обороны рубежей киевских земель. Князь после удачных походов расселял покоренные народы вдоль реки Рось, которая была границей с кочевниками.

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"О таких переселениях нам говорят летописные источники, имеем теперь подтверждение археологические, что здесь расселяли людей из других регионов. И нас интересует, как менялась культура людей на таком пограничье. Те балты долго держались своих обычаев, сколько поколений это длилось, может перенимали местные традиции? Надеюсь получить здесь ответы на это", - говорит сотрудник Ряшевского университета Михал Дзик.

В Буске на Львовщине исследователи из Института археологии Львовского национального университета им. Ивана Франко проводят раскопки на месте Mалого городища на территории Бугского парка.

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