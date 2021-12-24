Раскопали тело ребенка, которому искусственно меняли череп

Деформация черепа могла свидетельствовать о принадлежности к элите. Фото: N+1

В окрестностях города Беслан в Северной Осетии археологи обнаружили в кургане захоронения ребенка с искусственно деформированным черепом.

Перед смертью или после нее ему была сделана трепанация черепа, передает N+1.

Ребенок принадлежал к аланской археологической культуре. Скелет лежал на спине с повернутой направо головой.

На микрофокусных рентгенограммах исследователи обнаружили, что у ребенка начали формироваться постоянные зубы. К моменту смерти ему было около четырех-пяти лет. Травмы на костях свидетельствуют о том, что ребенка привлекали к физическим нагрузкам.

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Исследование лобной кости показало, что ребенку искусственно деформировали череп. Ему туго обматывали голову. На этой же кости учёные обнаружили сквозное отверстие без признаков заживления. Его могли сделать острым ножом. По совокупности признаков, обнаруженных на костях, ребенок страдал от рахита, анемии и голода.

Деформированный череп может свидетельствовать о том, что ребенок принадлежал к высокому социальному статусу.

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