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вторник, 01 декабря 2020 18:44

Раскопали штаб римских легионеров

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Раскопали штаб римских легионеров
Комплекс на глубине примерно одного метра под землей, имел 40 комнат. Фото: Marko Djurica

В сербском поле рядом с угольной шахтой археологи нашли остатки штаба римского легиона. Штаб-квартира занимала площадь около 3500 квадратных метров, принадлежала VII Клавдиеву легиону.

Местонахождение штаба было установлено весной этого года во время первого обследования местности, пишет reuters.com.

"На территории Римской империи зарегистрировано более 100 штаб-квартир или Принципиумов, но почти все они похоронены под современными городами", — сказал археолог Миомир Корач.

Комплекс находится к востоку от Белграда на глубине примерно одного метра под землей. Он имел 40 комнат, сокровищницу, храм, плац-площадку и фонтан. Пока исследована только четверть. Раскопки планируется возобновить следующей весной.

В одной комнате археологи нашли 120 серебряных монет, которые вероятно потерялись во время чрезвычайной ситуации". Например, вторжение или стихийного бедствия.

VII Клавдиев легион действовал между 2 и 5 веками нашей эры, и его окруженный стеной лагерь и Принципиум были отделены от остального Виминациума, у которого были собственные укрепления.

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Неподалеку испанского города Сарагоса археологи раскопали тысячелетнее исламское кладбище и обнаружили более 400 древних гробниц.

Известно, что войска арабов и берберов, прозванные маврами, вторглись на Пиренейский полуостров и захватили его 711 года. Находка доказывает, что в Таусте было большое исламское поселения почти с самого начала присутствия мусульман в Испании.

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