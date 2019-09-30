Раскопали могилу фаната бокса, которой 1,8 тыс. лет

В Болгарии археологи нашли скелет спортивного фаната и сосуд в форме головы борца. Им около 1,8 тыс. лет.

Находка вылита из латуни, с козлиной бородкой и сломанным носом. Имеет "головной убор" в виде шкуры какого-то хищника, возможно пантеры или леопарда. Ученые считают, что "голову" использовали для хранения бальзамов или духов. Такие вещи нередко встречались на бывших просторах Римской империи, передает Live Science.

Рассказывают, что головной убор символизировал Немейского льва - мифическое существо, которого победил Геракл.

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"Вполне вероятно, что представление шапки мало предположить сходство спортсмена к Гераклу, и означало героическую силу и мужество, которыми владел боец", - пишут ученые.

Сам мужчина умер в возрасте 35-40 лет. Он не был профессиональным спортсменом, однако активно занимался борьбой. Рядом с ним нашли также специальное лезвие для удаления грязи с кожи.

Автор: livescience.com Древний "боксерский сосуд" вмещает 670 мл. жидкости

Археологи нашли фрагмент бронзового диплома солдата римской армии в городе Деульт в Болгарии. Им утверждалось, что римский союзник прослужил 25 лет во вспомогательных войсках. За это получал право римского гражданства, которое распространялось на всю его семью и потомков. Практику выдачи дипломов использовали в армии в I в. до н.э. - III в. н.э.