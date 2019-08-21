Чем награждали римских воинов за 25 лет службы

Автор: archaeologia-bulgarica.com Дипломы выданные неримским воинам после 25 лет службы предоставляли право гражданства империи.

Археологи нашли фрагмент бронзового диплома солдата римской армии в городе Деульт в Болгарии. Им утверждалось, что римский союзник прослужил 25 лет во вспомогательных войсках. За это получал право римского гражданства, которое распространялось на всю его семью и потомков.

Практику выдачи дипломов использовали в армии в I в. до н.э. - III в. н.э. Привилегии, которые предоставлялись военным после службы увеличили желание жителей без гражданства вступить в нее, сообщает Archaeologia Bulgarica.

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Диплом представлял собой 2 бронзовые таблички соединенные шарниром. От указанного диплома сохранился фрагмент размером 4х4 см. Текст сохранил выдержку из указа императора Адриана от 17 июля 122-го о почетном увольнения с военной службы в провинции Нижняя Дакия. Вспоминается и прокуратор провинции Назон.

Ученые убеждены, что фрагмент диплома указывает, что власти целенаправленно заселяли отставных солдат в Деульт, окруженный неримским населением, чтобы сохранить за ним контроль.

Роскошный римский дом периода императора Адриана обнаружили во время бурения новой линии метро в Риме. Всё здание - изображения различных мозаик и настенных декораций, 14 комнат, в том числе и баня с подогревом пола - разберут, чтобы обеспечить бурильные работы в подземных туннелях.Как только тоннели построят, находку вернут на место, где ее нашли.