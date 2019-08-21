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среда, 21 августа 2019 12:00

Чем награждали римских воинов за 25 лет службы

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Автор: archaeologia-bulgarica.com
  Дипломы выданные неримским воинам после 25 лет службы предоставляли право гражданства империи.
Дипломы выданные неримским воинам после 25 лет службы предоставляли право гражданства империи.

Археологи нашли фрагмент бронзового диплома солдата римской армии в городе Деульт в Болгарии. Им утверждалось, что римский союзник прослужил 25 лет во вспомогательных войсках. За это получал право римского гражданства, которое распространялось на всю его семью и потомков.

Практику выдачи дипломов использовали в армии в I в. до н.э. - III в. н.э. Привилегии, которые предоставлялись военным после службы увеличили желание жителей без гражданства вступить в нее, сообщает Archaeologia Bulgarica.

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Диплом представлял собой 2 бронзовые таблички соединенные шарниром. От указанного диплома сохранился фрагмент размером 4х4 см. Текст сохранил выдержку из указа императора Адриана от 17 июля 122-го о почетном увольнения с военной службы в провинции Нижняя Дакия. Вспоминается и прокуратор провинции Назон.

Ученые убеждены, что фрагмент диплома указывает, что власти целенаправленно заселяли отставных солдат в Деульт, окруженный неримским населением, чтобы сохранить за ним контроль.

Роскошный римский дом периода императора Адриана обнаружили во время бурения новой линии метро в Риме. Всё здание - изображения различных мозаик и настенных декораций, 14 комнат, в том числе и баня с подогревом пола - разберут, чтобы обеспечить бурильные работы в подземных туннелях.Как только тоннели построят, находку вернут на место, где ее нашли.

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