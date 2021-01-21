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пятница, 22 января 2021 01:13

Раскопали кладбище, чтобы узнать больше о англосаксах

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Археологи обнаружили более 3 тыс. артефактов на древнем англосаксонском кладбище в Нортгемптоншире, Великобритания. Работы проводили перед строительством на том месте жилого района.

Большинство находок изготовили в нашу эру, но среди них встречаются предметы возрастом не менее 4 тыс. лет. Из земли достали 150 брошей, 75 браслетов, 15 колец, тысячи бусин и предметов домашнего обихода, в частности костяные гребни и косметические наборы, 15 докоративних поясов с цепочками. В захоронениях также обнаружили оружие - 40 ножей, клинки и 15 щитовых умбонов, сообщает издание Express.

Неподалеку от кладбища нашли соседнее англосаксонское поселение, в котором было 22 здания. Еще 20 сооружений в свое время стояли рассеяно вокруг него.

По словам археологов, находки помогут им узнать больше о людях, живших в этом месте. Они планируют установить чем питались люди, чем болели, чем занимались в повседневной жизни и откуда происходили.

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Автор: MOLA / express.co.uk
  В Нортгемптоншире раскопали древнее кладбище и нашли тысячи артефактов
В Нортгемптоншире раскопали древнее кладбище и нашли тысячи артефактов

Ученые разгадали тайну захоронения "шестиголового вождя" с помощью ДНК анализа. Останки в групповой могиле принадлежали членам одной семьи.

Могильник обнаружили еще в 1997 году в шотландском поселке Портмахомак. Внутри находился скелет мужчины со смертельной раной от меча на черепе и еще 5 черепов. В соседней могиле лежал еще один целый скелет. С тех пор археологи бились над загадкой необычного захоронения.

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