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суббота, 08 августа 2020 01:13

Раскопали храм, который правитель построил для жены

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Раскопали храм, который правитель построил для жены
В Иране нашли древний храм. Фото: Tehran Times

Древний храм нашла команда иранских археологов при проведении раскопок в городе Нахаванд в Иране.

Нашли руины Лаодикийского храма, сообщает Tehran Times.

Он занимал территорию площадью 12 га. Исследователи обнаружили остатки мощных колонн, фундамента и керамики. Храм построили представители династии Селевкидов. Ее основал один из ближайших соратников Александра Македонского Селевк. Храм построили в древнегреческом стиле.

Храм начали искать в 1943 году. Тогда на этом месте обнаружили табличку с надписью на греческом языке. Это был призыв к жителям Нахаванд подчиняться законам правителя.

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В этой надписи был упомянут Лаодикийский храм. Правитель Малой Азии Антиох III Великий построил его для своей жены, царицы Лаодикии. Ученые считают, что этот храм им и удалось найти.

Археологи обнаружили древние кремневые орудия близ города Димона в Израиле. Находки рассказывают о направлении миграции первобытных людей.

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