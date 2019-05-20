Раскопали город, который считался мифическим

Нашли город из греческих мифов. Фото: facenews.ua

Греческие археологи обнаружили древний город Тенея, который считался мифическим.

Согласно легенде, этот город заселили троянские военнопленные после захвата и разграбления Трои греками в XII или XIII веке до нашей эры, сообщает facenews.ua.

Ранее о городе Тенея было известно только из древнегреческих текстов.

Археологи нашли стены и полы из глины, мрамора и камня. Раскопали предметы домашнего обихода, игральные кости и 200 монет, датируемые от 4 века до н.э. до более поздних времен Римской империи.

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Нашли монету, которую использовали для оплаты мифическому Харону, перевозчику в загробную жизнь. Ее положили в могилу.

В фундамент одного из домов замуровали глиняный кувшин с костями двух человеческих зародышей.

Ученые предполагают, что окончательно Тенея был заброшена в шестом веке нашей эры, во время аварских и славянских набегов.

Археологи обнаружили в Северном Синае руины древней крепости. Министр по делам древностей Египта Мустафа Вазири сообщил, что крепость оказалась одной из самых древних.