Раскопали богатый античный город

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Ученые обнаружили на юге Греции античный город.

Местным археологам удалось раскопать город. Ученые считают, что он появился 3 тыс. лет назад после окончания Троянской войны, сообщает The New York Times.

Археологи обнаружили остатки поселка, драгоценности и захоронения. Специалисты считают, что они раскопали город под названием Тенея.

Специалисты исследовали местность вокруг поселения 5 лет. Но следы его существования удалось обнаружить только 2019-го.

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Ученые сделали вывод, что жители Тенеи были обеспеченными людьми. Город стоял на пересечении торговых путей. Во время раскопок нашли ювелирные изделия, редкие монеты, мраморные полы и другие дорогостоящие предметы.

Неизвестные раскопали памятник археологии национального значения "Античное городище Скала 1" в Херсонской области.