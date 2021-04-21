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среда, 21 апреля 2021 18:24

Раскопали арену, где 1,8 тыс. лет назад проходили кровавые бои

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Раскопали арену, где 1,8 тыс. лет назад проходили кровавые бои
Предполагается, что часть арены под землей сохранилась очень хорошо Фото: livescience.com

В турецкой провинции Айдын археологи раскопали древнеримскую арену, на которой сражались гладиаторы и дикие животные. Она вмещала 15-20 тыс. зрителей.

Возраст всего комплекса оценили по меньшей мере в 1,8 тыс. лет. Его построили во времена правления императоров из династии Северов на холмах древнего и богатого города Мастаура, информирует Live Science.

Предполагают, что части арены под землей сохранились хорошо. Некоторые же надземные сооружения разрушились с годами. С лета 2020 года специалистам удалось очистить от земли сиденья, арену для боев и внешние стены высотой в 25 м. Существовали специальные помещения, где гладиаторы ожидали боя, а также залы для развлечений частных гостей.

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Археологи объясняют, что арена была меньше римского Коллизея, который вмещал 50 тыс. человек, но все равно была большой. Ранее о существовании подобной даже не догадывались.

Не исключают, что посмотреть на кровавые бои приезжали люди со всего региона, в частности из древних крупных городов Афродизиас, Эфес, Магнезия, Милет и Приена. На бойцов делали ставки.

Недавно во время раскопок в древнем поселении Амида Хейюк на территории современного города Диярбакыр на юго-востоке Турции обнаружили древнюю римскую дорогу. Находке примерно 2 тыс. лет.

Археологи считают, что работы продлятся около года. В 2022-м дорогу откроют для туристов. Она хорошо сохранилась. Ее называют ярким примером строительства мощеных дорог римского периода. Во время раскопок исследователи ожидают обнаружить много артефактов.

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