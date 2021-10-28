Пуля попала в пуговицу пиджака президента

Убийца Чолгош успел выстрелить только дважды. Первая пуля попала в пуговицу на животе Мак Кинли, вторая попала в живот и застряла. Фото: https://www.gettyimages.com

Убийцу американского президента Уильяма Мак-Кинли Леона Чолгоша 29 октября 1901 года казнили на электрическом стуле в государственной тюрьме города Буффало, штат Нью-Йорк.

Леон Франк Чолгош родился в польско-американской многодетной семье. После экономического кризиса 1893-го потерял работу и присоединился к клубу анархистов. Все считали его отшельником и чудаком. 25 президента США Уильяма Мак-Кинли называли любимцем народа. В течение всего президентского термина Мак-Кинли тесно общался с населением и прессой.

В мае в городе Баффало открыли грандиозную Панамериканскую выставку. Ее решил посетить Мак-Кинли. Служба безопасности всячески его отказывала – слишком много там будет. О том, что Мак-Кинли собирается на выставку, Чолгош прочел в газетах неделей раньше. Он приехал в Баффало и снял комнату. Купил револьвер 32-го калибра.

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6 сентября глава государства съездил на Ниагарский водопад, а по возвращении решил неформально пообщаться с публикой в ​​концертном зале Храм музыки. Чолгош стал в очередь людей, револьвер в руке замотал платком. Оказавшись лицом к лицу с президентом, Чолгош нажал на спусковой крючок, но успел выстрелить только дважды. Первая пуля попала в пуговицу на животе Мак-Кинли и не причинила президенту вреда. Вторая попала в живот и застряла. Президент устоял, его подхватили под руки. Сотрудники секретной службы схватили Чолгоша.

Пуля прошла через желудок, поджелудочную железу и почку и застряла в мышцах спины президента. Врачам не удалось вытащить ее. В рану занесена инфекция. Через шесть дней началась гангрена. В пятницу, 13-го, Мак-Кинли в муках скончался.

В тот же день вице-президент Теодор Рузвельт присягнул и стал 26 президентом США. Суд над Леоном Чолгошем начался девять дней спустя после смерти президента. Он отказался общаться с адвокатами, которых ему назначили и полностью признал свою вину. Присяжным понадобилось всего полчаса, чтобы вынести решение. Чолгош приговорен к смертной казни. Тело и имущество зарыли.

Авраама Линкольна избрали президентом Соединенных Штатов Америки 6 ноября 1860-го. Он боролся с рабством и нажил много врагов. Через пять лет после избрания его убили из пистолета. На ферме в Виргинии во время задержания полицией 26 апреля 1865 застрелили актера Джона Бута. Это он убил президента США Авраама Линкольна.