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понедельник, 16 сентября 2019 13:33

"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе

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&quot;Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа &quot; - день памяти Георгия Гонгадзе
16 сентября 2000 в 22:30 Георгий Гонгадзе ушел с работы, но дома не появился. За 17 суток в лесу возле Таращи нашли обезглавленный труп. Жена и друзья узнали в нем журналиста. Фото: obozrevatel

16 сентября в Украине чествуют День памяти украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Он исчез в этот день в 2000-м.

"Прошло 19 лет, как я видела своего мужа в последний раз, - пишет жена журналиста Мирослава Гонгадзе в Facebook. - В этом году в Фонде журналистики Неймана в Гарварде я, наконец, начала писать об этом. Я чувствую, что пришло время поделиться своей любовью с миром".

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Женщина приводит отрывки из своей книги:

"Господи! Кажется, это будет хороший день, я посмотрела, как солнечный луч касался благородного лица моего мужа, который еще тихо дышал во сне. Моя судьба еще спала под утренним солнцем. Это было то самое идеальное лицо, в которое я влюбилась с первого взгляда, когда мы встретились девять лет назад.

Его прямой нос, широкие глаза, почти светлые волосы и сильная челюсть привлекали меня тогда же с такой силой. Со всеми изменами и проблемами, которые он принес в мою жизнь, я все еще любила его так же, как и когда мы встретились. Красота его лица была исключительной, но в сочетании с его энергией и стремлением к изменениям она порождала силу, превышающую жизнь. В мире есть люди, которые не боятся смерти, они живут так, будто нет ни барьеров, ни концов. Они знают свою цель и готовы приносить ей жертвы. Они живут так, будто завтра не существует. Он был одним из них".

Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда". В нем публиковались материалы с критикой президента Леонида Кучмы и его окружения, писали об ограничении свободы слова в Украине.

2 ноября 2000-го в Таращанском лесу под Киевом нашли тело, в котором друзья и родственники опознали тело журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердил, что найденный труп - это тело Гонгадзе.

В феврале 2001-го Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "Умышленное убийство". В сентябре 2002-го признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе.

15 марта 2008-го Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД - Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Один из похитителей Георгия - Николай Протасов - умер в колонии в конце марта 2015-го.

Бывшего начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача 29 января 2013-го приговорили к пожизненному лишению свободы.

Сегодня в 18:30 состоится акция на Майдане Независимости. Там вспомнят всех погибших журналистов.

В 100 км от Киева 2 ноября 2000-го недалеко от города Тараща нашли обезглавленное тело журналиста Георгия Гонгадзе. Его считали пропавшим еще с середины сентября. Голову Гонгадзе нашли через 9 лет после начала следствия. Журналиста Георгия Гонгадзе похоронили почти через 16 лет после его смерти.

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