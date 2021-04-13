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вторник, 13 апреля 2021 11:32

Пророссийский митинг забросали яйцами

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Пророссийский митинг забросали яйцами
Жители Запорожья сорвали российский сценарий для города Фото: facebook.com/HistoryUkraine.foto

13 апреля 2014 года в Запорожье активисты майдана и все желающие окружили и забросали яйцами пророссийский митинг. Событие получило название "Яичное воскресенье".

В тот день на местной площади праздновали Вербное воскресенье. А неподалеку от Запорожского городского совета, на Аллее славы, в очередной раз собрался пророссийский митинг. Участники навязали георгиевские ленты и российские триколоры. Призвали к созданию ЗНР и сближению с Россией.

Инициатива отреагировать на деятельность антимайдановцев принадлежала женщинам из "женской сотни". Учитывая ситуацию на востоке страны понимали, что пророссийские митинги могут перерасти в захват города. Но сначала им посоветовали не вмешиваться, не провоцировать и не создавать картинку для российских СМИ. Но женщины выступили с трибуны с призывом поставить на этом точку и не устраивать празднества, когда где-то рядом призывают к созданию очередной "народной республики".

Женщины первыми двинулись к месту происшествия. К ним присоединялись молодежь, ультрас, представители "Правого сектора" и прохожие. Чтобы не допустить столкновений, двинулась и милиция. Несмотря на заграждения, начались небольшие нетравматические схватки.

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Вскоре антимайдановцев окружили - проукраинских сил было значительно больше. Зазвучали взаимные обиды, но бойни с обеих сторон не допустили. Состоялись переговоры на которых пророссийским активистам пообещали дать коридор, но при условии, что те сложат все провокационные атрибуты и выйдут в город по улице Независимой Украины. Они согласились, но атрибутику не сложили. И тогда снова оказались в окружении, Их начали забрасывать яйцами, мукой, пакетами с молоком, томатным соком и другими продуктами. Защищались раскрытыми зонтами.

"Никогда не забуду, когда бабушка лет 80 пришла с десятком яиц. Подходит, дает эти яйца и говорит: "Детка, я не докинут - брось ты". Это было удивительно. Мы тогда думали, что за Россию "коммунисты", "люди преклонного возраста", но нет - все люди совершенно разные", - вспоминала в интервью "Радио Свобода" участница акции Елена Еременко.

К "обстрелу" антимайдановцев приобщались и другие горожане, приветливо сигналили машины. Все показывали, что не желают российского сценария для Запорожья.

Яйца и другие продукты были не травматичными, однако некоторые бросали и камни. При выходе из окружения в лицо антимайдановцам кто-то брызгал газовым баллончиком, а автозак, которым их пытались вывезти, почти подожгли. Предполагали, что это действовали провокаторы или же слишком радикальные и возмущенные люди.

Окончательно пророссийские митингующие вышли под сопровождением самообороны. Попали в главное управление МВД области, и впоследствии их отпустили. Однако, с тех пор в городе не было ни одного митинга за Россию и агитации за ЗНР.

За сутки до событий в Запорожье, пророссийские боевики захватили город Славянск Донецкой области. С этой даты началось силовое противостояние на Донбассе между украинскими военными и незаконными вооруженными формированиями сепаратистов, подконтрольными России.

Захват Славянска тщательно готовился сепаратистами под руководством российских кураторов. Велась предварительная агитационная работа среди местного населения через российские СМИ. В частности, дискредитировались действия украинской власти и военных. Боевики установили в городе блокпосты, которые контролировали вооруженные люди.

Сразу после захвата Славянска боевиками, мэр города Неля Штепа объявила, что боевики – это представители так называемой Донецкой народной республики, а в городе будет проведен референдум по поводу независимости от Украины.

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Дата
13
апреля

Пророссийский митинг забросали яйцами

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