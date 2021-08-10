Приняли закон, направленный на сближение с Россией

Закон вызвал протесты представителей оппозиции и гражданского общества Фото: radiosvoboda.org

10 августа 2012 года вступил в силу Закон Украины об основах государственной языковой политики. Законопроект разработали и внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, поэтому закон получил неофициальное название "Кивалова-Колесниченко".

Закон состоял из 11 разделов и 32-х статей. Приостанавливал действие закона Украинской ССР "О языках". Государственным языком признавал украинский, однако, значительно расширял использование региональных языков, если количество их носителей составляло не менее 10% населения в регионах.

Действие закона распространялось на 18 языков, условная приоритетность которых начиналась с российского. Он обязывал органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения и организации способствовать развитию, применению и защите региональных языков. Позволял свободно внедрять их во всех сферах общественной жизни, в частности в образовании, науке и культуре ради "укрепления единства украинского общества".

В законе также было сказано, что обязательность применения государственного языка в той или иной сфере общественной жизни не должны толковаться как отрицание или умаление права на пользование региональными языками или языками меньшинств в этих сферах. Граждане имели право свободно пользоваться любым языком не только в частной, но и в общественной жизни. Это касалось и государственных должностей. Так депутаты могли свободно произносить речи на другом языке в Верховной Раде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Закарпатье отменили все решения о региональных языках

Понятие "родной язык" закон определял как первый язык, которым человек овладел в раннем детстве. То есть родным для украинца мог быть и иностранный, которым первым овладели при определенных обстоятельствах. В то же время каждый был вправе свободно определять язык, который считал родным.

Закон раскритиковали в Украине и за ее пределами. Назвали обслуживанием политического режима Виктора Януковича, циничным надругательством и попыткой уничтожения украинского языка, а также противоречащим Конституции Украины. По мнению многих экспертов, в том числе западных, он имел целью спровоцировать в Украине гражданский конфликт и был нацелен на сближение с Россией.

Верховная Рада отменила действие закона в феврале 2014 года. Это решение встречали аплодисментами. А уже через год Конституционный суд открыл по закону производство. В 2018 году он был признан неконституционным и утратившим силу. Несмотря на это и принятие языкового закона, решения некоторых органов местного самоуправления о функционировании региональных языков продолжали действовать. Их отменяют через суды до сегодняшнего дня.

Министерство образования УССР подписало директиву о "Совершенствовании изучения русского языка в школах" 11 ноября в 1978 году. В стране началась новая волна русификации. Ведомство фактически исполняло предыдущее октябрьское решение ЦК КПСС и правительства СССР, известное, как "Брежневский циркуляр". А соответствующее постановление Совета Министров УССР появилось 2 ноября. Всем министерствам и ведомствам, связанным с образованием и наукой, приказали до 1983-го значительно усовершенствовать программы и учебники по русскому языку для учебных заведений с украинским, молдавским, венгерским и польским языками обучения и передать такие учебники в школы в больших количествах. Требовали увеличить выпуск литературы на русском языке для детей. С 1980/1981 учебного года должны были ввести обязательное изучение русского языка в начальных классах общеобразовательных школ с украинским языком обучения.