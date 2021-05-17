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понедельник, 17 мая 2021 18:33

Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах

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Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
18 мая отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Иллюстрация: mfa.gov.ua

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно этот день в 1944 году началось принудительное выселение крымских татар из Крыма.

Украинское общество только с 2014 года начало активно интересоваться крымскими татарами, трагическими страницами их истории. В 2015 году Верховная Рада Украины приняла постановление о признании депортации крымскотатарского народа геноцидом. Об этом Gazeta.ua рассказал писатель Бекир Аблаев, соавторов пособия "История Крыма и крымскотатарского народа".

"Пособие разрабатывали для школьной аудитории, но оно может помочь узнать о крымских татарах и взрослым. Затрагивает тему не только общей истории, депортаций, но и тему "черного века" крымскотатарского народа, который начался после аннексии Крыма Российской империей в 1783 году. Тогда многие крымские татары не могли приспособиться к новым условиям и выезжали в более похожую по культурной и политической жизни Османскую империю. В настоящее время в Турции проживает большая крымскотатарская диаспора", - говорит Бекир Аблаев.

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Над пособием также работали историки Гульнара Бекирова, Андрей Иванец, Сергей Громенко и Юлия Тищенко. В книге развенчиваются советские и российские мифы об истории крымских татар и мифы украинского информационного пространства.

"На постсоветском пространстве господствует мнение, что крымские татары были предателями и пособниками нацистов во время Второй мировой войны. Гульнара Бекирова развенчивает этот стереотип историческими фактами, вспоминая о большом количестве героев Советского Союза и подвигах других крымских татар, которые защищали землю от немецких захватчиков. Доказывает, что обвинения всего народа в измене является неприемлемым и некорректным.

Еще один из господствующих стереотипов сформировался после 1783-го и культивировался различными пророссийскими учеными и псевдоучеными. Он утверждал, что крымские татары сформировались как нация не в Крыму, а далеко за пределами полуострова. Доказываем, что это не так.

Во многих учебниках писали, что украинцы и крымские татары всегда враждовали. Это не правда. Как и любые народы проживавшие вместе, мы имели конфликты и дружбу - нормальные политические отношения. Когда нужно было объединялись в военно-политические союзы. Например, можем вспомнить Остафия Дашкевича, который в 1521 году ходил в военные походы совместно с Махмед II Гераем. Политические отношения гетмана Богдана Хмельницкого и хана Ислама III Герая. Веками наши народы осваивали культуру друг друга. Этого должны не забывать", - объясняет соавтор пособия по истории Крыма.

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Мировоззрение тех, кто родился в Крыму до депортации и после изменилось.

"Депортированные крымские татары сотворили импульсивную ментальную связь с исторической родиной. Депортировали преимущественно женщин, пожилых людей и детей, потому что мужчины воевали. Дети которым было 5-10 лет в местах изгнания не забывали о родной судьбе и имели возможность вернуться в Крым через 50 лет уже бабушками, дедушками и снова ступить на Крымскую землю. Эта мощная ментальная связь с Родиной поддерживала главную цель и национальную идею крымскотатарского народа в местах изгнания", - объясняет исследователь.

Крымские татары сохранили родной язык и идентичность. Хотя в СССР делали очень много чтобы уничтожить их.

"Велась широкая научная кампания по истреблению всех исторических упоминаний о крымских татарах. Была тотальная смена названий, географических объектов в Крыму. Дети, которые родились в местах изгнания, о Крыме узнавали от своих родителей. От окружающих слышали только, что они захватчики, пособники врага и Крым давно не их территория. Самая высокая ценность для крымских татар это сохранение семьи, исторической памяти и любви к Родине. Надо выразить благодарность именно старшему поколению, так как оно в таких местах смогло сохранить не только все это, но и веру в возможность вернуться домой", - рассуждает далее.

Возвращение на Родину и восстановление нарушенных прав стало национальной идеей крымских татар.

"Почти 43-46% крымских татар погибли в первые годы депортации. Нет ни одной крымскотатарской семьи, которую бы обошла эта трагедия. Это трагическая страница, которая касается защиты своих естественных прав - на жизнь, родину, имя, национальную идентичность", - добавляет Бекир Аблаев.

Государственный комитет обороны СССР 11 мая 1944-го принял постановление № 5859 о выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую ССР. Их зачислили в "нелояльных народов". Постановление подписал Иосиф Сталин.

Факты сотрудничества отдельных представителей крымскотатарского народа с нацистским оккупационным режимом в годы войны Иосиф Сталин хотел использовать для реализации собственных целей.

В приказе было указано, что "в период Отечественной войны многие крымские татары изменили Родине, дезертировали из частей Красной армии, оборонявших Крым, переходили на сторону противника, вступали в сформированные немцами добровольческие татарские воинские части. В период оккупации Крыма немецко-фашистскими войсками, участвовали в немецких карательных отрядах, особенно отмечались своими зверскими расправами в отношении советских партизан".

Депортация крымских татар началась 18 мая 1944-го в три часа утра силами НКВД. Депортированным отводили от нескольких минут до получаса на сборы. Затем их на грузовиках транспортировали к железнодорожным станциям. Оттуда эшелоны с ними отправляли в места ссылки.

По разным источникам, были депортированы от 180 до 230 тыс. человек, из которых около 46% погибли по дороге и в первые годы жизни в изгнании. Кроме крымских татар из Крыма были также выселены немцы, армяне, болгары, греки, итальянцы. Фактически имущество переселенцев было конфисковано.

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