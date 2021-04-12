Президент России попросил прощения у поляков

Россия только в 1992 рассекретила все документы, касающиеся расстрела польских военнопленных. Фото: Юрий Градовский

Советский Союз 13 апреля 1990-го официально признал свою ответственность за убийство в Катынском лесу польских офицеров.

В сентябре 1939-го Красная армия оккупировала восточную часть Польши. В плен попали 240-250 тыс. солдат и офицеров. Их приказало уничтожить руководство Союза. Заключенных Козельского лагеря - всего 4421 человек - расстреляли под Смоленском, в Катыни. Казни продолжались в разных местах до середины мая 1940-го. Всего в лагерях было уничтожено 14 552 человека. После начала расстрелов польских военнопленных советская власть депортировала на поселение в Казахстан их семьи.

Весной 1943-го немецкая оккупационная власть раскопала катынские могилы. Обнаружили братскую могилу 28 м длиной и 16 м шириной, в которой в 12 слоев были зарыты 3 тыс трупов польских офицеров. Они были в полном военном обмундировании, связанные, некоторые с собственными документами, и у всех были пистолетные раны в затылке. Созданая по предложению Германии комиссия Международного Красного Креста подтвердила, что это дело рук советской власти.

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В СССР сфабриковали документы. Утверждали, что преступление в Катыни совершили немцы, когда оккупировали территорию Советского Союза. Лишь накануне распада Советский Союз признал свою ответственность за Катынь. Президент СССР Михаил Горбачев передал своему польскому коллеге Войцеху Ярузельскому списки польских офицеров, находившихся в лагерях НКВД в 1939-1940 годах.

Лишь 1992-го рассекретили все документы, касающиеся расстрела польских военнопленных. Российский президент Борис Ельцин сам совершил визит в Польшу. Он возложил венок к памятнику жертвам Катыни в Варшаве и попросил прощения у поляков.

10 апреля 2010-го недалеко от Смоленска во время посадки на военном аэродроме "Смоленск-Северный" потерпел катастрофу самолет Ту-154, на котором находились президент Республики Польша Лех Качиньский с супругой и члены высшего руководства Польши.