В Москве признали расстрелы пленных

Россия только в 1992 рассекретила все документы, касающиеся расстрела польских военнопленных. Фото: Юрий Градовский

Советский Союз 13 апреля 1990-го официально признал свою ответственность за убийство в Катынском лесу польских офицеров. Президент СССР Михаил Горбачев передал своему польскому коллеге Войцеху Ярузельскому списки польских офицеров, находившихся в лагерях НКВД в 1939-1940 годах.

В сентябре 1939-го Красная армия оккупировала восточную часть Польши. В плен попали 240-250 тыс. солдат и офицеров. Их начали уничтожать. Заключенных Козельского лагеря - всего 4421 человек - расстреляли под Смоленском.

Казни продолжались в разных местах до середины мая 1940-го. Всего в лагерях было уничтожено 14 552 человека. После начала расстрелов польских военнопленных, советская власть депортировала на поселение в Казахстан их семьи.

Весной 1943-го немецкая оккупационная власть раскопала катынские могилы. Обнаружили братское захоронение 28 м длиной и 16 м шириной. В ней в 12 слоев были зарыты 3 тыс. трупов польских офицеров. В полном военном обмундировании, связанные, некоторые с собственными документами. У всех раны в затылке. Созданая по предложению Германии комиссия Международного Красного Креста подтвердила, что это дело рук советской власти.

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В СССР сфабриковали документы. Утверждали, что преступление в Катыни совершили немцы, когда оккупировали территорию Советского Союза.

Лишь 1992-го рассекретили все документы, касающиеся расстрела польских военнопленных. Российский президент Борис Ельцин сам совершил визит в Польшу. Он возложил венок к памятнику жертвам Катыни в Варшаве и попросил прощения у поляков.

10 апреля 2010-го недалеко от Смоленска во время посадки на военном аэродроме "Смоленск-Северный" потерпел катастрофу самолет Ту-154, на котором находились президент Республики Польша Лех Качиньский с супругой и члены высшего руководства Польши.