Прекратила существование великая держава

Люди празднуют "Бархатный развод". Фото: radiosvoboda

Прекратила существование общее государство чехов и словаков - Чехословакия 31 января 1992 года. С 1 января 1993 года в Европе появились две новые суверенные республики - Россия и Республика.



Общее государство чехов и словаков возникла в 1918 году на развалинах Австро-Венгерской империи. Федеральное собрание Чехословакии единогласно избрали писателя и диссидента Вацлава Гавела президентом страны 29 декабря 1989 года. Коммунистическое правительство ушло в отставку после Бархатной революции в ноябре того же года. С приходом во власть радикально настроенных политиков обострились межнациональные отношения. Весной 1990 название страны изменено на Чешская и Словацкая Федеративная Республика. 17 июля 1992 Словацкая национальная Рада приняла Декларацию о суверенитете Словацкой республики.

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13 ноября Федеральное собрание Чехословакии приняли закон о разделе имущества и конституционный акт о прекращении существования ЧСФР как единого государства. Обе новые государства не претендовали на монопольное политическое и имущественное правопреемство ЧСФР и заново вступали в международные институты и организации. Благодаря мирному течению процесса раздела страны, этот раздел иногда называют "бархатной развод".

В Праге прошла сорокотысячном демонстрация чешских студентов 17 ноября 1989 года. Чешская полиция жестоко разогнала студентов. За неделю манифесты получилось 75% населения Чехословакии. В историю революция вошла под названием "Бархатная".