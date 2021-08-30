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понедельник, 30 августа 2021 12:11

Председатель правительства застрелил жену и себя

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Председатель правительства застрелил жену и себя
Панас Любченко выступал за установление в Украине советской власти. Был исполнителем Голодомора Фото: wikipedia

30 августа 1937 года председатель Совнаркома УССР Панас Любченко застрелил себя и жену. Испугался обвинений в создании "буржуазно-националистической организации".

Любченко происходил из Киевщины. Политическую карьеру начал как член партии социалистов-революционеров. В 1917 году стал член исполнительного комитета Киевского Совета рабочих и солдатских депутатов и Украинской Центральной Рады. Выступал за установление в Украине советской власти и осуждал сближение УНР со странами Четверного союза во время Первой советско-украинской войны. Его арестовали за государственную измену в конце 1917-го, однако вскоре освободили.

При украинской власти работал в подполье. С очередным приходом большевиков в 1919 году стал членом Верховного революционного трибунала в Киеве. Вступил в партию коммунистов-боротьбистов, а в 1920 году стал членом ВКП(б). Постепенно дослужился до председателя Киевского окружного исполнительного комитета и Киевского городского совета, а затем и секретаря ЦК КП(б)У.

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В должности поддерживал все антиукраинские процессы. Выступил общественным обвинителем по делу несуществующего Союза освобождения Украины. Занимался активным внедрением коллективизации. Был ответственным за выполнение хлебозаготовок в Винницкой области - стал фактическим исполнителем Голодомора. После того занял пост председателя Совнаркома УССР.

Управлять советским правительством в Украине Любченко пришлось 3 года. Иосиф Сталин активно выискивал врагов и расправлялся с ними. В 1937 году на пленуме ЦК КП(б)У первый секретарь Станислав Косиор сделал доклад "О буржуазно-националистической организации бывших боротьбистов и ключевую роль Любченко в управлении ею". Услышав это Любченко понял, что его ждет. Дождался перерыва на пленуме, взял пистолет, застрелил жену Марию и застрелился сам, или же его убрали агенты НКВД.

"Пока мы с вами принимали решение, Любченко застрелился, подтвердив тем самым, что мы правильно это дело разобрали", - произнес напоследок Станислав Косиор.

В 1938 году подобные обвинения услышит в свою сторону и сам Косиор, которого в результате тоже расстреляют.

5 августа 1937 года приказом НКВД №00447 вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об антисоветских элементах". Дату считают символическим днем ​​начала Большого террора.

С тех пор в СССР началась массовая "чистка" общества от элементов, которые "не годились для строительства коммунизма", интеллигенции, реальных и потенциальных оппонентов власти в партийных рядах и органах безопасности. Началось формирование внесудебного репрессивного органа - областных "троек" НКВД. Сочетали в себе следствие, обвинение, суд и исполнителя приговоров, что упрощало "процедуру расследования" дел.

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Дата
30
августа

Председатель правительства застрелил жену и себя

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