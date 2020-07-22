Правозащитника осудили за разглашение информации о вторжении в другую страну

В 1988 году Европейский парламент посмертно наградил диссидента Анатолия Марченко премией за свободу мысли имени Сахарова. Фото: memo.ru

Советский диссидент Анатолий Марченко 22 июля 1968 года направил в иностранные издания и на радиостанцию BBC открытое письмо, в котором предсказал угрозу вторжения советских войск в Чехословакию.

В нем осудил Варшавское письмо 5 компартий и решение Пленума ЦК КПСС, на котором обсуждали "опасную" ситуацию в союзной стране и предлагали использовать для борьбы с ее "антисоциалистическими" силами все имеющиеся средства.

Диссидент подчеркнул, что советские СМИ, выполняя волю партии, пытаются дезинформировать мировую общественность об отношении советского народа к событиям в Чехословакии и выставляют позицию партийного руководства как народную единодушную, при этом обьявил, что советский народ ничего не знает о реальном положении вещей.

Считал, что в Чехословакии происходит естественное развитие здорового общества и попытка воплотить настоящие декларируемые социалистические идеалы и свободы, которые в СССР существовали лишь в виде лозунгов. Не понимал, почему решение судьбы Чехословакии должно проходить в Москве или Варшаве, а не в Праге. Настоящую причину возможной интервенции видел не в "подрыве социалистического развития и безопасности", а в унижении авторитета советских руководителей и их методов руководства. Доказал, что, в отличие от союзной Чехословакии, СССР не решается говорить с враждебным Китаем с позиции силы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Москва разорвала отношения с Китаем

"Мне стыдно за свою страну, которая снова выступает в позорной роли жандарма Европы. Мне было бы стыдно и за мой народ, если бы я верил, что он действительно единодушно поддерживает политику ЦК КПСС и правительства. Но я уверен, что на самом деле это не так, что мое письмо - не единственное, только такие не публикуются у нас. Единодушие наших граждан и в этом случае - фикция, созданная искусственно, путем нарушения той самой свободы слова", - писал он.

Марченко арестовали через несколько суток по обвинению в нарушении паспортного режима. Судилище над ним показательно устроили 21 августа. Именно в этот день начались вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию и оккупация страны с целью прекращения Пражской весны. Диссидент должен был отбывать 1 год в трудовых лагерях.

После отбытия наказания его не отпустили. Поводом для очередного ареста стала работа "Мои показания", в которой описывал советские политические лагеря и тюрьмы и которую успел передать за границу. Тогда диссидента обвинили в распространении клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй. Дали еще 2 года.

В целом Анатолий Марченко провел в лагерях и в ссылке около 17 лет. Его заставляли эмигрировать, но отказался. Умер 48-летним после 117-дневной голодовки, которую устроил с требованием освободить всех политзаключенных СССР.

В 2018 году к 50-летию ввода советских войск в Чехословакию украинские архивы оцифровали документы, которые показывают отношение людей к этому событию. По словам директора архива СБУ Андрея Когута, документы помогают сформировать представление о том, как советский тоталитарный режим видел феномен чехословацкой Пражской весны и чем руководствовались власти Союза, осуществляя военную интервенцию в Чехословакию. События 1968 года он сравнил с событиями 2014-го, когда российские войска осуществили вторжение в Украину, чтобы не допустить ее выхода из-под российского контроля.