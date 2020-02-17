Правительство обратилось к Франции по военную помощь

Колонна французских танков Renault стоит в Одессе в 1919 году Фото: wikipedia

Директория УНР 17 февраля 1919-го попросила страны Антанты и США помощи в борьбе с большевиками. Именно тогда происходила французская интервенция на юг Украины. Генерал д'Ансельм издал приказ, в котором объявил, что "Франция и союзники пришли в Россию, чтобы дать возможность всем факторам доброй воли и патриотизма восстановить порядок в крае".

Переговоры делегатов от директории и французов состоялись в городе Бирзула, теперь — Подольск Одесской области. Интервенты выдвинули украинцам требования, что юг бывшей Российской империи должен был поделиться на 2 части. Первая, в которую входили Киевская, Волынская, Подольская, Полтавская, Черниговская и частично Харьковская губернии, отдавалась под управление Директории УНР. Вторая, которую назвали "Южнорусский край", отводилась под управление специально созданной Антантой российской Директории, в которую был вовлечен представитель белогвардейцев. Должны были создать единый антибольшевистский фронт, который возглавили бы французы.

В этот же день, 17 февраля, Директория издала декларацию к украинскому народу, в которой было написано, что "благородная Франция вместе с другими государствами Антанты и Объединенными государствами Северной Америки готова поддержать нас и совместно вступить в решительную борьбу с большевиками". Украинцы считали, что страны Антанты в конце поддержат их стремление к независимости.

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Но в Антанте было другое мнение. Они стремились возродить "единую и неделимую Россию" и делали ставку на белогвардейцев - адмирала Александра Колчака и генерала Антона Деникина. Французы не помогали войскам УНР оружием. Требовали отстранения от должностей Директории УНР социалистов Симона Петлюры и Афанасия Андриевского, что тормозило переговоры. Уже через несколько недель стало ясно, что Антанта не имеет сил для наступления на большевиков. В марте французские части начали отступать под давлением украинских повстанческих отрядов атамана Григорьева и большевиков. А в апреле покинули Одессу, спасаясь на кораблях.

Директория признала, что потратила на бесполезные переговоры 2 месяца, не сформировав собственных национальных сил. Глава Директории Владимир Винниченко вышел из образования и эмигрировал из страны. Власть взял в свои руки Симон Петлюра, который в период тяжелой борьбы начал расправляться со своими врагами - талантливыми украинскими военачальниками.

Директория УНР объявила войну России 16 января 1919-го. На тот момент российско-украинские советские войска захватили Левобережье и провозгласили Украинскую Социалистическую Советскую Республику. Конфликт выставили как внутренний. Отмечалось о притеснениях Директорией трудящихся масс, которые ожидают прихода большевиков. Российский дипломат Георгий Чичерин осудил обращение Директории к Антанте с просьбой о помощи, подчеркнув "империализм" последних.