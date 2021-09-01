Пожар уничтожил половину города

В пожаре сгорело две трети города - ратуша, королевская биржа, 13,2 тыс. Домов, 87 церквей. Фото: museumoflondonprints.com

В британской столице Лондоне 2 сентября 1666-го началась Крупный пожар. 70 тыс. жителей остались без крова.

На Пуддинг-Лейн загорелся дом королевского пекаря Томаса Фарринера. Он забыл на ночь потушить печь. Огнем была охвачена вся улица, а за два дня сгорело две трети города. Пекарь вместе с семьей и слугами спаслись.

Огонь охватил улицы и припортовый состав с керосином, свечами, спиртом и углем. Состав вспыхнул, и пожар стал распространяться по городу в разных направлениях и с большой скоростью. Несмотря на земляные валы, он охватил практически весь город, который был преимущественно из деревянных зданий.

Многие дома были покрыты соломой и разделены узкими улочками. Огонь был настолько сильным, что его было видно за 50 км от города. Вместе с тем пожар уничтожил рассадники холеры. Только за прошлый год она унесла жизни около 100 тыс. человек.

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Только 5 сентября пожар в Лондоне начал спадать, а 6 сентября его удалось потушить. Сгорело две трети города - в частности ратуша, королевская биржа, 13,2 тыс. домов, 87 церквей. 70 тыс. жителей остались без крова. Через несколько дней по приказу короля Карла II началось восстановление города из кирпича или камня. 1670-го в память о Великомй лондонском пожаре у его эпицентра установлена ​​мемориальная колонну высотой около 70 м.

Крупный пожар вспыхнул в Львове 3 июня 1527-го. Он уничтожил почти весь город, а с ним и старую готическую застройку. Первое очаг возник вечером в пивоварне Григория Шолтиса с Клепарова, а дело довершил ветер, который быстро разнес огонь на соседние деревянные дома. К утру, кроме главных улиц города, запылало и пригороды. Усилиями горожан, магнатов и королевского правительства Польши город был отстроен, но кардинально изменило внешний вид.