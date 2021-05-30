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понедельник, 31 мая 2021 01:13

Появилась возможность осмотреть кабинет Довженко онлайн

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Появилась возможность осмотреть кабинет Довженко онлайн
Музеи при архивах хотят оцифровать. Фото: tsdea.archives.gov.ua

Центральный государственный архив-музей литературы и искусства создал 3D-экскурсию мемориальной комнатой режиссера Александра Довженко.

"Есть цель создать полные виртуальные экскурсии для всех центральных государственных архивов, что особенно актуально для реализации экскурсионного потенциала архивных учреждений в условиях карантина", - сказал руководитель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

Онлайн-экскурсия позволяет осмотреть комнату и прочитать информацию об отдельных экспонатах.

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Мемориальную комнату создали в Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства Украины. В комнате экспонируются стол, за которым в последние годы жизни Довженко работал над киносценарием "Поэма о море". Есть кресла, книжные шкафы, заказанные и изготовленные в 1950-х годах по чертежам Довженко. Есть тахта, на которой он отдыхал, магнитофон, фильмоскоп, которыми он пользовался.

Музей книги и книгопечатания в Остроге Ровенской области оцифрует древние рукописи. В этом поможет Музей и библиотека рукописей Хилл, работающий при Университете Аббатства Сейнт-Джон в США.

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