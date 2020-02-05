Построили театр в виде античного храма

Первый Одесский городской театр построили за пять лет по проекту итальянца Франческо Фраполли. Перед театром тот оставил большую площадь - чтобы там прогуливались зрители и проводили различные собрания.

В Одессе торжественно открыли первый Городской театр 10 февраля 1810-го. В день открытия театра сделали показ одноактной оперы Сергея Вязмитинова "Новое семейство" и водевиль Якова Княжнина "Траур, или Утешенная вдова". Город получил право строить театр за шесть лет до этого.

В 1803 году Одесса бывает небольшим приморским городком. Арман Эмманюэль дю Плесси герцог де Ришелье прибыл в Одессу как местный военный губернатор Херсонской губернии Российской империи. Дюк - так его стали называть в городе, восстановил торговлю через Одесский порт, пятую часть таможенных сборов отдавал развитие города. Просит царя Александра I выделить средства для строительства в Одессе театра. Театры были в то время только в Петербурге и Москве. В следующем году получает 20 000 рублей.

Здание первого городского театра возвели по проекту итальянца Франческо Фраполли и француза Тома де Томон. Это была белоснежное сооружение в стиле классицизма, агадувала античный храм, обращенный фасадом к порту. Зал театра на 800 мест был трехъярусный, с семнадцатью ложами. Аристократия находилась в ложах бенуара и бельэтажа. В партере было всего 44 кресла, а сзади - так называемый "стоячий партер", где зрители смотрели спектакль стоя.

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Люстры не было, зал освещался канделябрами, сцена - большими лампадами с маслом. Театр зимой не отапливался. Публика оставалась в шубах и часто аплодировала больше для того, чтобы согреться. В уборных певцов и хористов стояли чаны с горящим спиртом. Театральный сезон длился 10 месяцев - от Пасхи до начала Великого поста. Регулярные спектакли начались в 1811 году после заключения контракта с оперно-драматической труппой князя Александра Шаховского.

Одесситы просто обожали театр, каждый местный раз в полгода должен его посетить. Хотя билеты стоили недешево - от 30 копеек до 10 рублей. За 1 рубль можно было купить 5-7 килограмм морской рыбы. Театр на год прекратил представления в 1812 году. Греческие купцы завезли в город чуму, которая была в Европе. В одесской гостинице для актеров летом умерли внезапно сразу три актрисы, они купили шали и платки у греков.

После этого российские трупы прекратили свои выступления и в Городском театре начала доминировать итальянская опера. В ночь на 2 января 1873 года театр сгорел. Пожар начался от вспышки газового рожка, который забыли потушить. Отстроили его только за 11 лет.

15 июля 1776-го в Милане открыли театр "Ла Скала". Он построен на месте церкви Санта Мария архитектором Джузеппе Пермарини.