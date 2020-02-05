Построили театр в виде античного храма

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 972
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2079
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 558
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2907
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2340
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1170
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3114
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4762
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 639
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
10
5
8
9
8
В Германии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа
В Германии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа
Украинец возобновил легендарный автомобиль
Украинец возобновил легендарный автомобиль
Как в старину собирали чай и кофе - подборка фото
Как в старину собирали чай и кофе - подборка фото
Как выглядел центр Львова в начале ХХ века - подборка фото
Как выглядел центр Львова в начале ХХ века - подборка фото
Бандера на стиле и Франко в кэжуале: как бы сейчас выглядели великие украинцы
Бандера на стиле и Франко в кэжуале: как бы сейчас выглядели великие украинцы
Видео
Все видео
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Искал грибы: подросток наткнулся на неизвестное кладбище
Искал грибы: подросток наткнулся на неизвестное кладбище
Сегодня День соборности Украины
Сегодня День соборности Украины
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 774
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1539
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 990
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 513
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3501
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 963
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
понедельник, 10 февраля 2020 08:21

Построили театр в виде античного храма

  Комментировать
Построили театр в виде античного храма
Первый Одесский городской театр построили за пять лет по проекту итальянца Франческо Фраполли. Перед театром тот оставил большую площадь - чтобы там прогуливались зрители и проводили различные собрания.

В Одессе торжественно открыли первый Городской театр 10 февраля 1810-го. В день открытия театра сделали показ одноактной оперы Сергея Вязмитинова "Новое семейство" и водевиль Якова Княжнина "Траур, или Утешенная вдова". Город получил право строить театр за шесть лет до этого.

В 1803 году Одесса бывает небольшим приморским городком. Арман Эмманюэль дю Плесси герцог де Ришелье прибыл в Одессу как местный военный губернатор Херсонской губернии Российской империи. Дюк - так его стали называть в городе, восстановил торговлю через Одесский порт, пятую часть таможенных сборов отдавал развитие города. Просит царя Александра I выделить средства для строительства в Одессе театра. Театры были в то время только в Петербурге и Москве. В следующем году получает 20 000 рублей.

Здание первого городского театра возвели по проекту итальянца Франческо Фраполли и француза Тома де Томон. Это была белоснежное сооружение в стиле классицизма, агадувала античный храм, обращенный фасадом к порту. Зал театра на 800 мест был трехъярусный, с семнадцатью ложами. Аристократия находилась в ложах бенуара и бельэтажа. В партере было всего 44 кресла, а сзади - так называемый "стоячий партер", где зрители смотрели спектакль стоя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На месте церкви построили театр

Люстры не было, зал освещался канделябрами, сцена - большими лампадами с маслом. Театр зимой не отапливался. Публика оставалась в шубах и часто аплодировала больше для того, чтобы согреться. В уборных певцов и хористов стояли чаны с горящим спиртом. Театральный сезон длился 10 месяцев - от Пасхи до начала Великого поста. Регулярные спектакли начались в 1811 году после заключения контракта с оперно-драматической труппой князя Александра Шаховского.

Одесситы просто обожали театр, каждый местный раз в полгода должен его посетить. Хотя билеты стоили недешево - от 30 копеек до 10 рублей. За 1 рубль можно было купить 5-7 килограмм морской рыбы. Театр на год прекратил представления в 1812 году. Греческие купцы завезли в город чуму, которая была в Европе. В одесской гостинице для актеров летом умерли внезапно сразу три актрисы, они купили шали и платки у греков.

После этого российские трупы прекратили свои выступления и в Городском театре начала доминировать итальянская опера. В ночь на 2 января 1873 года театр сгорел. Пожар начался от вспышки газового рожка, который забыли потушить. Отстроили его только за 11 лет.

15 июля 1776-го в Милане открыли театр "Ла Скала". Он построен на месте церкви Санта Мария архитектором Джузеппе Пермарини.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Построили театр в виде античного храма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Часть националистов выступила против своего лидера

Построили театр в виде античного храма

Самое читаемое
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына 1 Просмотров: 24823
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен Просмотров: 18847
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
 1 Просмотров: 14418
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
4
 Просмотров: 12250
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
3
 1 Просмотров: 11484
История
Часть националистов выступила против своего лидера
Часть националистов выступила против своего лидера
 Просмотров: 315
Кличко прокомментировал закрытие Центральной Рады
Кличко прокомментировал закрытие Центральной Рады Просмотров: 495
Голливудский бульвар стал убежищем для проституток и наркоманов
Голливудский бульвар стал убежищем для проституток и наркоманов
 Просмотров: 1278
В Германии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа
В Германии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа
10
 1 Просмотров: 6030
В Израиле извинились за путинскую пропаганду на Форуме памяти Холокоста
В Израиле извинились за путинскую пропаганду на Форуме памяти Холокоста 1 Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
6
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
6
Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты
2
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
2
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
2
Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной
Голосов: 1225
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua