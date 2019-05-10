Посреди города нашли могилу принца с десятками артефактов

Фото: dailymail.co.uk

В Великобритании нашли захоронение брата англосаксонского короля Себерта.

Погребальную камеру датируют 580-605 годами н. э., сообщает Daily Mail.

Ее обнаружили на обочине дороги между пабом и супермаркетом. Исследователи назвали ее британским эквивалентом гробницы фараона Тутанхамона. Она хорошо сохранилась.

Внутри камеры нашли 40 артефактов. Исследователи считают, что они принадлежали принцу Эссекса. В это время в Англии появляются англосаксонские королевства с отдельными королевскими семьями в разных частях страны.

От тела принца остались части зубной эмали. Фрагменты показывают, что он был старше 6 лет. 2 крестика из золотой фольги, которые, скорее всего, были возложены на глаза, золотая пряжка для ремня и пряжка для обуви говорят о том, что он был мужчиной или подростком ростом около 175 см.

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В захоронении нашли остатки струнного музыкального инструмента - лиры и расписную деревянную коробку 1400-летней давности с украшениями. На них изображены лестницы и рыбьи чешуйки. В гробнице лежали меч, щит, золотая пряжка и флаг восточного Средиземноморья с места христианского паломничества. Это могли быть подарки из заграницы.

Место захоронения археологи нашли 2003-го, когда рабочие расширяли дорогу. Эксперты потратили 15 лет на раскопки камеры и изучения артефактов.

В Великобритании нашли скелеты 26 человек времен железного века и Римской империи. Тела нашли на территории древнего поселения. Исследователи предполагают, что их могли принести в жертву.