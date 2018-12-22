После расстрела диктатора люди пили вино и праздновали Новый год

Через несколько часов после трибунала супругов Чаушеску было расстреляно Фото: Ukrinform

Румынского диктатора Чаушеску Николае i его жену Елену Чаушеску расстреляли 25 декабря 1989 года. Трупы показали по телевидению.

К концу 80-х годов практически все социалистические страны переживали глубокий социально-экономический кризис. В Румынии поводом к началу революции стала попытка смещения, а затем депортации из страны диссидента венгерского происхождения пастора Ласло Текеша. 16 декабря в городе Тимишоара начались массовые акции протеста. Постепенно возмущение митингующих начало перерастать в протест против коммунистической партии Румынии. Пиком протестов стала ночь с 16 на 17 декабря, когда в Тимишоару были введены войска.

Из под властного контроля полностью вышли объекты инфраструктуры, стратегические строения, заводы и некоторые воинские части. В ночь с 22 на 23 декабря румынского президента и его дуржину задержали и отдали под суд, который вынес им смертный приговор - расстрел. Через несколько часов после трибунала супругов Чаушеску было расстреляно.

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Румыния стала первой и единственной страной, где социалистический режим был свергнут народным восстанием. Жители Бухареста в то время стояли на площади перед зданием ЦК Коммунистической партии. Новость о смерти слушали молча. Многие в толпе держал пальцы буквой V - "Победа".

Охрана сложила оружие. Повстанцы испекли пирожки и угостили ими солдат. Пили вино на площади. Расстрел Николае и Елены Чаушеску совпал с празднованием Нового года, поэтому на танках и БТРах устанавливали украшенные елки.

Румыния стала первой из стран Восточной Европы и бывших членов Организации Варшавского договора, запретила Коммунистическую партию. В течение 1990-х в Румынии происходила оживленная дискуссия о присутствии экс-коммунистов в органах государственной власти. Но, только в 2012 г.. Официально было запрещено экс-коммунистам принимать участие в политической жизни страны.