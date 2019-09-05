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четверг, 05 сентября 2019 14:53

Полиция ищет кости ведьмы, которые похитили более 150 лет назад

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Полиция ищет кости ведьмы, которые похитили более 150 лет назад
Лилиас Эдди совершила самоубийство после пыток в подвале церкви Фото: University of Dundee

Шотландские полицейские разыскивают кости ведьмы Лилиас Эдди. Их похитили еще в XIX в. Череп женщины исчез в 1940-х. Восстановить ее внешний вид удалось по его фотографиям.

Лилиас обвинили в колдовстве в 1704-м. Соседи уверяли, что колдунья наводила порчу и имела половой контакт с дьяволом, сообщает The Washington Post.

Ее должны были сжечь на костре, но женщина совершила самоубийство в тюремной камере. Напуганные жители похоронили ее в грубой мутной могиле на побережье Шотландии, покрыв место захоронения большим камнем. Люди того времени верили, что дьявол может вернуть своих последователей из мертвых в виде зомби, чтобы преследовать живых, если они не будут похоронены должным образом.

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Власти Шотландии отмечают, что если получится найти остатки, то их включат в захоронения, над которым установят памятник тысячам мужчинам и женщинам, которые погибли от рук кровавой инквизиции.

Папа Римский Павел ІІІ 21 июля 1542-го принял закон, которым фактически наделял кардиналов-инквизиторив неограниченной властью "защищать" веру. По Европе прокатилась волна кровавых ведьмовских процессов. Святой инквизиции рекомендовали выступить против дьявола во всеоружии. Признание от подозреваемых получали пытками, а "виновных" сжигали на кострах.

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