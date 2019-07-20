Кардиналы-инквизиторы жгли людей на кострах

По Европе прокатилась волна кровавых ведьмовских процессов. Фото: was.media

Папа Римский Павел ІІІ 21 июля 1542 годапринял закон, которым фактически наделял кардиналов-инквизиторив неограниченной властью "защищать" веру. За три года после закона инквизиция осудила, заключила и казнили 800 "неверных".

"Мы даем инквизиторам власть искать тех, кто оставляет путь Божий и правдивую католическую веру, или кто практикует это ошибочно, или кто в определенном смысле подозревается в ереси. В каждом городе христианских королевств будут советники Папы, которые за этим следить", - говорится в булле" Licet ab initio" Павла ІІІ (1468-1549).

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По Европе прокатилась волна кровавых ведьмовских процессов. Святой инквизиции рекомендовали выступить против дьявола во всеоружии. Признание от подозреваемых получали пытками, а "виновных" сжигали на кострах. "Нельзя не отметить, которую большую услугу инквизиция сделала человечеству тем, что уничтожил огромное количество ведьм. В течение 150 лет в Испании, Италии, Германии их сожгли не менее 30 000 людей", - писал сицилийский инквизитор Людвиг Парамо 1598-го.

В Баварии в конце XVI в. палач зарабатывал на казни ведьм 169 талеров в "плохой год". Немецкий солдат в то же время получал 1 талер в месяц, кружку пива ежедневно и униформу раз в два года. Последние охоты на ведьм состоялись в 1780-1790-х

31 мая 1992 Папа Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году осуществила ошибку, силой вынудив ученого Галилео Галилея отречься от теории Коперника.