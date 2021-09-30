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четверг, 30 сентября 2021 11:37

Полицейские расстреляли националиста

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Полицейские расстреляли националиста
Последнее фото Юлиана Головинского сделали в день ареста, 20 сентября 1930 года Источник: wikimedia

30 сентября 1930 года польские полицейские застрелили краевого коменданта УВО и проводника ОУН, 35-летнего Юлиана Головинского. Решили убрать из-за того, что не смогли доказать его прямого участия в антипольских акциях.

Головинский родился на Львовщине. В составе австрийского войска участвовал в Первой мировой войне. Выдержав несколько крупных сражений на итальянском фронте, поселился с семьей в Любачеве. Уже в конце 1918 года радостно приветствовал известие о провозглашении ЗУНР и начал организовывать украинские вооруженные подразделения из жителей Любачивщины. Эти подразделения стали основой для создания Равской бригады Украинской Галицкой Армии.

Командуя солдатами бригады, воевал против поляков в Галиции, а после поражения - против большевиков и белогвардейцев на территории УНР. После вынужденного перехода УГА на сторону Красной армии стал одним из первых, кто снова перевел свои части на сторону армии УНР.

Во времена поражения украинской национально-демократической революции находился на территории Польши. Бежал из яливецкого лагеря для интернированных и поселился в Чехословакии. В Праге встретился со многими идейными украинскими эмигрантами, в частности с Евгением Коновальцем.

Головинского избрали Краевым комендантом Украинской военной организации. Взял себе псевдоним "Юлько". Будучи сторонником радикальной борьбы с поляками, в феврале 1924 года инициировал создание "Летучей Бригады". Украинские боевики этой бригады выдавали себя за поляков или немцев, нападали на государственные учреждения и выносили оттуда средства для организации украинского сопротивления. 28 марта 1925 года напали даже на главную почту Львова. Также Головинский разрабатывал новую тактику борьбы против поляков, не исключая применения газового, биологического оружия и авиационных налетов на важные объекты.

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Впервые Головинского арестовали в 1927-м по делу покушения на польского куратора Львовского школьного округа Станислава Собинского. Мужчину убили за жесткую политику ополячивания. Однако по Головинскому отсутствовали доказательства, поэтому его отпустили.

Уже в 1930 году он стал краевым проводником ОУН. 20 сентября того же года его арестовали во второй раз, после посещения во Львове штаб-квартиры легальной украинской политической партии УНДО. Кто-то выдал информацию о его деятельности польской полиции. Уже после смерти Головинского стало известно, что предателем оказался бывший боевик "Летучей Бригады" Роман Барановский.

В тюрьме Головинского пытали, но не получили от него никакой информации. Полицейские понимали, что не могут представить общественности прямых доказательств антипольских преступлений Головинского. Разоблачать ценного агента Барановского они не могли, поэтому решили замучить проводника тайком.

Головинского вывезли в село Бибрки, где накануне подпольщики совершили нападение на почтовую телегу. Там полиция собрала свидетелей, которые должны были посмотреть на лицо и указать был ли Головинский среди участников нападения. Однако вместо этого его привязали к дереву и выстрелили в него три пули. Попали в грудь и лоб.

Впоследствии польская пресса распространила официальное сообщение полицейских, что Головинского застрелили во время неудачной попытки побега.

В Праге 30 июля 1920-го создали Украинскую военную организацию. Председателем избрали полковника армии УНР и командира сечевых стрельцов Евгения Коновальца.

Первый очаг организации возник во Львове. Организация действовала нелегально на украинских землях в составе Польши. Краевые команды действовали в Чехословакии, Германии и Литве. Они имели налаживать связи с украинскими эмигрантами, готовили литературу и транспортировки оружия. Через посредников общались с правительственными кругами ЗУНР и УНР. Целью организации было продолжение национальной борьбы за государственность.

В УВО были организационная, боевая, разводная и пропагандистская референтуры. Боевым костяком организации в случае новой войны должны были стать украинские интернированы части Италии и Чехословакии.

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Дата
30
сентября

Полицейские расстреляли националиста

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