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воскресенье, 03 ноября 2019 23:33

Показали старинные фото галицкого городка
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Как жили Брюховичи в межвоенные годы
Фото: photo-lviv.in.ua
Как жили Брюховичи в межвоенные годы
Как жили Брюховичи в межвоенные годы
Как жили Брюховичи в межвоенные годы
Как жили Брюховичи в межвоенные годы

Опубликовали фотографии города Брюховичи возле Львова начала ХХ века.

В 1919 году население Брюховичей составило 1109 человек. В 1921 году здесь открывается клуб с читальней и парк. В 1925-1939 годах построили костел, сообщают "Фотографии старого Львова".

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Состоятельные львовские предприниматели, юристы и художники любили селиться в городе. Здесь было около 70 вилл.

В интернете нашли рекламу Львовского пива 1930 года. Для рекламного фото привлекли комедийного актера Чеслава Сконечного.

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