Показали советские фото туристических мест Львовщины

Фото: "Фотографії старого Львова"

Показали советские фотографии туристических мест Львовской обл.

Среди туристов популярностью водоема. горные районы и санатории области, сообщают "Фотографии старого Львова".

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На фото попал санаторий в Трускавце, туристы в Карпатах и на реке Днестр.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фотографий самого большого замка Львовщины, которые сделаны в начале ХХ века. Твердыня построено в XV-XVII вв. в Старом Селе - современный Пустомытовский район Львовской области.