 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 30222
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 828
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1674
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2673
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2187
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2646
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3087
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1548
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4770
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
7
5
6
4
7
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Почерк НКВД: в саду обнаружили массовое захоронение людей
Почерк НКВД: в саду обнаружили массовое захоронение людей
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
Откопали античную колесницу со скелетами лошадей
Откопали античную колесницу со скелетами лошадей
Дукачи, бусы и черные платья: показали уникальную выставку свадебных нарядов
Дукачи, бусы и черные платья: показали уникальную выставку свадебных нарядов
Видео
Все видео
"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере
"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере
Стоит ли продолжать - показали, что делал институт нацпамяти 5 лет
Стоит ли продолжать - показали, что делал институт нацпамяти 5 лет
Хотели уничтожить, но передумали - советскую мозаику перенесли в музей
Хотели уничтожить, но передумали - советскую мозаику перенесли в музей
Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов
Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4311
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7155
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1674
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 369
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
суббота, 19 октября 2019 23:13

Показали советские фото туристических мест Львовщины
7

  Комментировать

Отдых на Львовщине
Фото: "Фотографії старого Львова"
Отдых на Львовщине
Пейзаж на Львовщине
Санаторий "Днепр", Трускавец
На Днестре

Показали советские фотографии туристических мест Львовской обл.

Среди туристов популярностью водоема. горные районы и санатории области, сообщают "Фотографии старого Львова".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как отдыхали в Моршине в советские времена - цветные фото

На фото попал санаторий в Трускавце, туристы в Карпатах и на реке Днестр.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фотографий самого большого замка Львовщины, которые сделаны в начале ХХ века. Твердыня построено в XV-XVII вв. в Старом Селе - современный Пустомытовский район Львовской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали советские фото туристических мест Львовщины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 1 Просмотров: 194828
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 45208
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
16
 1 Просмотров: 30222
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
3
 Просмотров: 27936
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые &quot;горячие&quot; фото
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые "горячие" фото
8
 Просмотров: 22815
История
Пилот раздал премию беднякам Парижа
Пилот раздал премию беднякам Парижа
 Просмотров: 378
Историки установили имя человека на легендарной фотографии
Историки установили имя человека на легендарной фотографии 1 Просмотров: 3906
Почерк НКВД: в саду обнаружили массовое захоронение людей
Почерк НКВД: в саду обнаружили массовое захоронение людей
5
 Просмотров: 1206
Писатель написал роман, в котором пожарные сжигают книги
Писатель написал роман, в котором пожарные сжигают книги
 Просмотров: 126
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
6
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
17
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
4
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
4
Россияне применили тяжелую артиллерию против ВСУ
2
Чуда не произошло – Повалий отменила концерт в Киеве
2
Гладковскому объявили о подозрении
Голосов: 5328
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua