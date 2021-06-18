Показали самые старые фото закарпатского села

Показали одни из старейших фотографий Закарпатья.
Фотографии 1895 года сделал венгерский фотограф Янош Янко, сообщает "Локальна історія".
Он фотографировал выставку "Тысячелетие", посвященную созданию венгерского государства. Власти решили организовать этнографическую и историческую выставку.
На фестивале построили искусственную деревню. В ней планировали показать традиционную крестьянскую архитектуру Венгрии.
Янко занимался организацией "этнографической деревни". Он проводил исследования, собирал мебель и предметы быта. Сделал примерно 650 фотографий людей и зданий, которые считал типичными для конкретного региона.
Он исследовал село Нижние Ворота у поселка Воловец в Закарпатье. Делал фотографии домов, дворов и крестьян. Люди на фото одеты в гуни и кожухи, изготовленные из овечьих шкур. Мужчины имеют шляпы с подогнутыми вверх полями и сумки через плечо. Замужние женщины носят платок.
В августе 1895-го в Будапеште начали строительство "Деревни тысячелетия". Открытие состоялось 2 мая 1896 года. Экспозицию открывал император Франц Иосиф I.
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Среди экспонатов был деревянный дом из Закарпатья. Вокруг него воссоздали усадьбу с оборогом и ограждением. Показывали народную одежду, воспроизводили обычаи и праздничные традиции.
За полгода выставку посетило почти 6 млн человек. Она заинтересовала многих выдающихся иностранных гостей. Франц Иосиф I побывал на экспозиции 13 раз.
Показали фото города Берегово на Закарпатье 1990 года. Их сделал венгерский фотограф Виктор Габор. Его фигура остается малоизвестной на родине, большинство фотографий Габора не печатали.
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