Показали самые старые фото закарпатского села

Фото: localhistory.org.ua

Показали одни из старейших фотографий Закарпатья.

Фотографии 1895 года сделал венгерский фотограф Янош Янко, сообщает "Локальна історія".

Он фотографировал выставку "Тысячелетие", посвященную созданию венгерского государства. Власти решили организовать этнографическую и историческую выставку.

На фестивале построили искусственную деревню. В ней планировали показать традиционную крестьянскую архитектуру Венгрии.

Янко занимался организацией "этнографической деревни". Он проводил исследования, собирал мебель и предметы быта. Сделал примерно 650 фотографий людей и зданий, которые считал типичными для конкретного региона.

Он исследовал село Нижние Ворота у поселка Воловец в Закарпатье. Делал фотографии домов, дворов и крестьян. Люди на фото одеты в гуни и кожухи, изготовленные из овечьих шкур. Мужчины имеют шляпы с подогнутыми вверх полями и сумки через плечо. Замужние женщины носят платок.

В августе 1895-го в Будапеште начали строительство "Деревни тысячелетия". Открытие состоялось 2 мая 1896 года. Экспозицию открывал император Франц Иосиф I.

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Среди экспонатов был деревянный дом из Закарпатья. Вокруг него воссоздали усадьбу с оборогом и ограждением. Показывали народную одежду, воспроизводили обычаи и праздничные традиции.

За полгода выставку посетило почти 6 млн человек. Она заинтересовала многих выдающихся иностранных гостей. Франц Иосиф I побывал на экспозиции 13 раз.

Показали фото города Берегово на Закарпатье 1990 года. Их сделал венгерский фотограф Виктор Габор. Его фигура остается малоизвестной на родине, большинство фотографий Габора не печатали.