Показали помещичье имение перед разграблением большевиками

Фото: Facebook

Показали фото имения древнего польского рода Грохольских в селе Пятничаны - теперь в составе Винницы.

Фото датированы 1917 годом, передает "Історія Вінниці".

Согласно историческим источникам XIV века, род Грохольских происходит из окрестностей Кракова и Сандомира.

В XVI веке они начали переезжать на Подолье. В разные периоды истории на территории Польши и современной Украины род имел около 10 имений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали раритетные снимки сделаны в Киеве в 1918 году

Два из них были расположены под Винницей в Пятничанах и в Стрижавке.

В 1918 году имение ограбили большевики. Его владельцы уехали в Польшу.

В интернете опубликовали ретро-фотографии из села Савинцы современного Срибнянского района Черниговской области.