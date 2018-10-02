Показали помещичье имение перед разграблением большевиками

Показали фото имения древнего польского рода Грохольских в селе Пятничаны - теперь в составе Винницы.
Фото датированы 1917 годом, передает "Історія Вінниці".
Согласно историческим источникам XIV века, род Грохольских происходит из окрестностей Кракова и Сандомира.
В XVI веке они начали переезжать на Подолье. В разные периоды истории на территории Польши и современной Украины род имел около 10 имений.
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Два из них были расположены под Винницей в Пятничанах и в Стрижавке.
В 1918 году имение ограбили большевики. Его владельцы уехали в Польшу.
В интернете опубликовали ретро-фотографии из села Савинцы современного Срибнянского района Черниговской области.
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