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вторник, 02 октября 2018 23:13

Показали помещичье имение перед разграблением большевиками
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Показали имение Генриха Грохольского в Пятничанах
Фото: Facebook
Показали имение Генриха Грохольского в Пятничанах
Показали имение Генриха Грохольского в Пятничанах
Показали имение Генриха Грохольского в Пятничанах
Показали имение Генриха Грохольского в Пятничанах

Показали фото имения древнего польского рода Грохольских в селе Пятничаны - теперь в составе Винницы.

Фото датированы 1917 годом, передает "Історія Вінниці".

Согласно историческим источникам XIV века, род Грохольских происходит из окрестностей Кракова и Сандомира.

В XVI веке они начали переезжать на Подолье. В разные периоды истории на территории Польши и современной Украины род имел около 10 имений.

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Два из них были расположены под Винницей в Пятничанах и в Стрижавке.

В 1918 году имение ограбили большевики. Его владельцы уехали в Польшу.

В интернете опубликовали ретро-фотографии из села Савинцы современного Срибнянского района Черниговской области.

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