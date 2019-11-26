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вторник, 26 ноября 2019 16:10

Показали древнейшую шахматную фигуру

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Показали древнейшую шахматную фигуру
Ученые предполагают, что обнаружили древнейшую известную шахматную фигуру Фото: sciencenews.org

Канадские археологи обнаружили одну из древнейших шахматных фигур во время исследования в 1991-м торговой крепости Хумаймы в Иордании. Несмотря на давность находки, исследованием занялись совсем недавно.

Фигурка представляет собой прямоугольный камень с круглым углублением сверху и резьбой по нижней части. Специалисты предполагают, что это ладья. Анализ показал, что ее изготовили около 1,3 тыс. лет назад, сообщает Science News.

"Если наши предположения верны, то это самый ранний известный пример абстрактного дизайна и, возможно, самый ранний пример шахматной фигуры вообще", - отметили авторы исследования.

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Ученые установили, что простые настольные игры появились в Евразии около 4 тыс. лет назад. Согласно сохранившимся письменным свидетельствам, первые шахматы начали использовать в Индии 1,4 тыс. лет назад. Местные торговцы и дипломаты, вероятно, принесли эту игру на Ближний Восток.

Ныне фигура хранится в Музее Университета Виктории в Канаде.

Во время раскопок на Замковой горе в Гродно, Беларусь археологи обнаружили шахматную фигуру. Ее нашли в слоях XIII века в одной из раскрытых деревянных зданий. Это уже четвертая фигура, найденная на Замковой горе.

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