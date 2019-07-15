Показали доказательства жертвоприношений древних греков

Автор: www.thehistoryblog.com Бычий рог найден неподалеку алтаря в ходе раскопок на Сицилии

Археологи проводят раскопки в древнегреческом городе Селинус - современный Селинунт, Сицилия. Ученые обнаружили остатки древних жертвоприношений быков и оленей. Они уверяют, что это первое свидетельство жертвоприношений быков на Сицилии и в Селинусе, чей акрополь засыпан храмами.

Международная группа археологов и студентов из Нью-Йоркского и Миланского университетов раскапывала храм 13 сезонов. В ходе нынешних раскопок нашли храмовый алтарь VII в. до н.э. Сооружение состояло из известнякового фундамента и грубой кирпичной платформы. Возле нее и нашли остатки жертвоприношений, сообщает The History Blog.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Натолкнулись на заброшенную древнюю канализацию

Также археологи нашли украшения исключительного качества из золота, серебра, слоновой кости и одного египетского фаянсового сокола. Все находки проливают новый свет на то, как строили храм и на особенности религиозных отношений греков-колонизаторов острова Сицилия.

Автор: www.thehistoryblog.com Алтарь храма найденный в ходе раскопок древнегреческого города Селинунт

Археологи раскопали групповое захоронение бронзового века (II-I тыс. до н.э.) возле села Кордышев Тернопольской области. В могильнике обнаружили 7 скелетов, керамику и украшения. Один из покойников похоронен отдельно. Захоронению 3,5 тыс. лет. В нoгах у семьи похоронены еще 3 человека. Хоронили насильно, потому что у скелетов отсутствуют конечности. Вероятно, считались рабами хозяев. Именно поэтому каждому члену семьи в жертву принесли живoгo слугу для поддержки в загробной жизни.