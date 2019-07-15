Раскопали захоронение хозяев со слугами

Автор: tsn.ua На Тернопольщине раскопали захоронения хозяина со слугами

Археологи раскопали групповое захоронение бронзового века (II - I тыс. до н.э.) возле села Кордышев Тернопольской области. В могильнике обнаружили 7 скелетов, керамику и украшения. Один из покойников похоронен отдельно.

"Мужчина, женщина, которые oбнимают ребенка. Возможно, ребенок умер и их пoхoронили. Возможно, наоборот, - умер мужчина или женщина, а остальных отравили или убили, и положили в могилу", - рассказывает археолог Василий Ильчишин, говорится в ТСН.

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Захоронению 3,5 тыс. лет. В нoгах у семьи похоронены еще 3 человека. Хоронили насильно, потому что у скелетов отсутствуют конечности. Вероятно, считались рабами хозяев. Именно поэтому каждому члену семьи в жертву принесли живoгo слугу для поддержки в загробной жизни.

Скелеты передадут на анализ ДНК в Польшу. Это поможет определить, как жили и от чего умерли эти люди.

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