Натолкнулись на заброшенную древнюю канализацию

Автор: facebook.com/ras.1991.ua В ходе раскопок фонтана "Одуванчик" нашли канализацию XV в.

Археологи обнаружили канализацию 1400-х недалеко от раскопок фонтана "Кульбаба" на площади Галицкой во Львове.

Ранее этот фрагмент считали частью дороги, впрочем, после того, как конструкцию расчистили, археологи поняли, что нашли древнюю канализацию XV в. В частности, исследователи нашли большой деревянный короб U-образной в сечении формы, сверху накрыт крышкой, сообщает в Facebook Рятівна Археологічна Служба.

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Согласно письменным источникам, строительство водопровода и канализации в Львове начали в 1404-м. Его связывают с львовским бургомистром Петром Штехером. В 1405-м мужчина совершил поездку в Краков, в котором также строили водопровод. Вероятно, искал инженерные решения.

Канализации такой конструкции археологам во Львове случаются не впервые. Такие находки нашли во время исследований на улицах Русской в 2006-м, Леси Украинки в 2012-м и Богдана Хмельницкого в 2013 году.

Автор: facebook.com/ras.1991.ua В ходе раскопок фонтана "Одуванчик" нашли канализацию XV в.

Стены, раскопанные сегодня во время реконструкции львовского фонтана "Кульбаба" принадлежат древнему храму Воздвижения Честного Креста. Костел построили напротив Галицких ворот города в 1530-х, а разобрали в конце XVIII в. вместе с городскими укреплениями.