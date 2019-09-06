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пятница, 06 сентября 2019 11:19

Показали, чем англичане давали сдачу покупателям 1,6 тис лет назад

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Фермеры графста Шропшир в Великобритании, с помощью металлоискателя нашли клад с разрезанными серебряными предметами. Они датируются началом V в. Именно тогда римские войска оставили Англию. Историки называют событие "Римский Brexit".

Конец господства огромной империи вызвал коллапс всей денежной системы Англии. Деньги обесценивались и изымались из обращения. Ценилось только серебро, из которого их изготавливали. Разбогатеть удавалось тем, кто кроме монет, владел серебряными предметами, сообщает Birmingham Live.

Автор: birminghammail.co.uk
  Римские монеты потеряли свою ценность в Англии в начале V в.
Римские монеты потеряли свою ценность в Англии в начале V в.

"Предметы ломали и дробили на мелкие куски. Тогда взвешивали. Их можно было выплатить наемникам, которые могли охранять вас, а также покупать продукты у торговцев", - рассказал офицер связи графства Питер Рэйвилл.

Такими кусочками последние также выдавали сдачу.

Большая часть поломанных монет из клада отчеканена в эпоху правления соправителей Аркадия и Гонория в 395-402-х. Это силикаты - небольшие тонкие серебряные монеты. Именно из-за незначительной толщины их легко обрезали по краям, оставляя нетронутым лишь императорский портрет. Историки предполагают, что отрезанные монеты были первой твердой валютой, которую использовали саксы.

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Автор: thehistoryblog.com
  Кусочки обесцененных римских монет, которые использовали в качестве сдачи
Кусочки обесцененных римских монет, которые использовали в качестве сдачи
В Великобритании при помощи металлоискателя обнаружили клад монет XI в. Средневековые пенни в количестве 2,5 тыс. оценили в $6,2 млн. Их отчеканили в период правления последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона между 1066-1072 годами. Все они находятся в отличном состоянии, имеют надписи монетного двора.
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