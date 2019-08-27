Нашли древний клад стоимостью $6 млн

 
Ексклюзивы
1/5
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 513
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 12934
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 918
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1782
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2124
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 12285
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1674
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2340
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1935
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2205
Фото
Все фото
18
7
4
4
14
Грациозные и стильные - как в старину охотились женщины
Грациозные и стильные - как в старину охотились женщины
Жители города на Подолье в XIX в. - подборка фото
Жители города на Подолье в XIX в. - подборка фото
Украинские Помпеи: под илом сохранилась площадь древнего города
Украинские Помпеи: под илом сохранилась площадь древнего города
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
За год до разгрома - как отдыхали венгры в разгар войны
За год до разгрома - как отдыхали венгры в разгар войны
Видео
Все видео
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Дорожники разрыли курган
Дорожники разрыли курган
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6048
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2385
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2574
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6966
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4844
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 1062
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
вторник, 27 августа 2019 12:18

Нашли древний клад стоимостью $6 млн

  Комментировать

В Великобритании при помощи металлоискателя обнаружили клад монет XI в. Средневековые пенни в количестве 2,5 тыс. оценили в $6,2 млн.

Их отчеканили в период правления последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона между 1066-1072 годами. Все они находятся в отличном состоянии, имеют надписи монетного двора, сообщает издание The Sun.

Автор: thesun.co.uk
  Семья обнаружила 2,5 тыс. древних монет XI в. с помощью металлоискателя
Семья обнаружила 2,5 тыс. древних монет XI в. с помощью металлоискателя

Это огромная сумма для того времени. Именно поэтому исследователи убеждены, что находка принадлежала если не самому королю, то почтенному чиновнику, приближенному к нему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Британии нашли 90 фрагментов из золота и серебра

Семья, которая нашла клад, сообщила о находке в полицию, как того требует закон. Монеты передали в Британский музей для оценки. Они оказались на несколько миллионов дороже, чем знаменитый Стаффордширский клад золотых украшений, обнаруженный охотником за сокровищами в 2009-м неподалеку Бирмингема.

Английские ученые завершили реставрацию шлема со Стаффордширского сокровища VII в. Это крупнейшая в истории находка англо-саксонских драгоценных изделий.

Наибольшее внимание исследователей привлек позолоченный шлем с продольным гребнем и дополнительной защитой для ушей и носа. Для того времени это была очень роскошная вещь. Он полностью покрыт позолоченным серебром. Предполагают, что владельцем шлема был король Педа, правивший в 655-656-х.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли древний клад стоимостью $6 млн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

На Чернобыльской АЭС запустили энергоблок

В Польше начали отбирать имущество у украинцев

Владельцев скота обложили новыми налогами

Правительство решило изменить количество выходных

Объединенная армия захватила Каменец-Подольский

За "мертвую петлю" пилоту дали золотой жетон

Самое читаемое
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 45640
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 19629
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 17803
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 15183
Политолог дал прогноз, что произойдет со &quot;Слугой народа&quot; через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
 3 Просмотров: 12934
История
Под детской площадкой нашли роскошную усыпальницу
Под детской площадкой нашли роскошную усыпальницу Просмотров: 18
На Чернобыльской АЭС запустили энергоблок
На Чернобыльской АЭС запустили энергоблок
 Просмотров: 513
В Польше начали отбирать имущество у украинцев
В Польше начали отбирать имущество у украинцев
 Просмотров: 828
Владельцев скота обложили новыми налогами
Владельцев скота обложили новыми налогами
 Просмотров: 423
Правительство решило изменить количество выходных
Правительство решило изменить количество выходных
 Просмотров: 1386
Больше всего комментируют
8
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
3
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
Голосов: 2020
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua