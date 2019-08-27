Нашли древний клад стоимостью $6 млн

В Великобритании при помощи металлоискателя обнаружили клад монет XI в. Средневековые пенни в количестве 2,5 тыс. оценили в $6,2 млн.

Их отчеканили в период правления последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона между 1066-1072 годами. Все они находятся в отличном состоянии, имеют надписи монетного двора, сообщает издание The Sun.

Автор: thesun.co.uk Семья обнаружила 2,5 тыс. древних монет XI в. с помощью металлоискателя

Это огромная сумма для того времени. Именно поэтому исследователи убеждены, что находка принадлежала если не самому королю, то почтенному чиновнику, приближенному к нему.

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Семья, которая нашла клад, сообщила о находке в полицию, как того требует закон. Монеты передали в Британский музей для оценки. Они оказались на несколько миллионов дороже, чем знаменитый Стаффордширский клад золотых украшений, обнаруженный охотником за сокровищами в 2009-м неподалеку Бирмингема.

Английские ученые завершили реставрацию шлема со Стаффордширского сокровища VII в. Это крупнейшая в истории находка англо-саксонских драгоценных изделий. Наибольшее внимание исследователей привлек позолоченный шлем с продольным гребнем и дополнительной защитой для ушей и носа. Для того времени это была очень роскошная вещь. Он полностью покрыт позолоченным серебром. Предполагают, что владельцем шлема был король Педа, правивший в 655-656-х.