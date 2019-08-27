Нашли древний клад стоимостью $6 млн

В Великобритании при помощи металлоискателя обнаружили клад монет XI в. Средневековые пенни в количестве 2,5 тыс. оценили в $6,2 млн.
Их отчеканили в период правления последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона между 1066-1072 годами. Все они находятся в отличном состоянии, имеют надписи монетного двора, сообщает издание The Sun.
Это огромная сумма для того времени. Именно поэтому исследователи убеждены, что находка принадлежала если не самому королю, то почтенному чиновнику, приближенному к нему.
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Семья, которая нашла клад, сообщила о находке в полицию, как того требует закон. Монеты передали в Британский музей для оценки. Они оказались на несколько миллионов дороже, чем знаменитый Стаффордширский клад золотых украшений, обнаруженный охотником за сокровищами в 2009-м неподалеку Бирмингема.
Английские ученые завершили реставрацию шлема со Стаффордширского сокровища VII в. Это крупнейшая в истории находка англо-саксонских драгоценных изделий.
Наибольшее внимание исследователей привлек позолоченный шлем с продольным гребнем и дополнительной защитой для ушей и носа. Для того времени это была очень роскошная вещь. Он полностью покрыт позолоченным серебром. Предполагают, что владельцем шлема был король Педа, правивший в 655-656-х.
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