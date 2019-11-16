Показали архивное видео парада во Львове

Фото: "Фотографії старого Львова"

Показали празднования дня октябрьского переворота во Львове в советские времена.

Люди с флагами и плакатами шли по проспекту Свободы. В те времена он был проспектом Ленина, сообщают "Фотографии старого Львова".

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"В большинстве своем, бывшие демонстранты вспоминают о событиях, которые происходили уже после демонстрации. Взаимные угощение алкоголем и неформальное общение было едва ли не самой интересной частью этого праздничного дня. И, как вспоминают очевидцы, милиция в этот день была хорошей и никого не трогала", - говорится в публикации.

70 лет назад в своем рабочем кабинете во Львове нашли убитым советского писателя Ярослава Галана. Галан был коммунистом. В своих произведениях критиковал украинских националистов и греко-католическую церковь.