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суббота, 16 ноября 2019 23:13

Показали архивное видео парада во Львове
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Митинга 7 ноября во Львове
Фото: "Фотографії старого Львова"
Митинга 7 ноября во Львове
Митинга 7 ноября во Львове
Митинга 7 ноября во Львове
Митинга 7 ноября во Львове

Показали празднования дня октябрьского переворота во Львове в советские времена.

Люди с флагами и плакатами шли по проспекту Свободы. В те времена он был проспектом Ленина, сообщают "Фотографии старого Львова".

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"В большинстве своем, бывшие демонстранты вспоминают о событиях, которые происходили уже после демонстрации. Взаимные угощение алкоголем и неформальное общение было едва ли не самой интересной частью этого праздничного дня. И, как вспоминают очевидцы, милиция в этот день была хорошей и никого не трогала", - говорится в публикации.

70 лет назад в своем рабочем кабинете во Львове нашли убитым советского писателя Ярослава Галана. Галан был коммунистом. В своих произведениях критиковал украинских националистов и греко-католическую церковь.

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