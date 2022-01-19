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"Пока мы готовились, не спало и "всевидящее око" КГБ" - участник живой цепи

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&quot;Пока мы готовились, не спало и &quot;всевидящее око&quot; КГБ&quot; - участник живой цепи
"Живая цепь" в центре Киева возле здания Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко. Фото: radiosvoboda.org

21 января 1990 миллионы людей взялись за руки, соединив Ивано-Франковск (через Львов) и Киев и образовав цепь под названием "Украинская волна". Как это было, вспоминает для журнала "Країна" очевидец тех событий Николай Поровский, политик, один из основателей Народного Руха Украины.

Как мешало проведению акции КГБ? Где взяли ткань для знамен и за что арестовали Поровского?

"Мне поручили отвечать за участок Ровно – Житомир. По указанию органов из магазинов исчезла желтая и синяя ткань. Однако мы нашли знакомых, которые показали выход на подсобку магазина тканей "Белый лебедь" в Ровно. Там нам продали два свитка. Замотали их в газеты .

Счастливый нес ткань в штаб Народного Руха. Сотни женщин шили флажки на ручных машинах. Ребята из молодежки строгали древка", - говорит мужчина.

"Пока мы готовились, не спало и "всевидящее око" КГБ и обком партии. 19 декабря, в пять утра, в моей квартире раздался звонок: "Срочная телеграмма!" Из-за угла выглянул милиционер: "Вы задержаны в связи с противоправными действиями членов вашей организации". Поехали в прокуратуру. Через час меня уже допрашивали в Млиновской прокуратуре, где было открыто уголовное дело за клевету в листовках трехмесячной давности. Привезли меня и еще двух членов Руха. Прокурор пытался доказать состав преступления, но обвинение пришлось снять", – рассказывает он.

Все три автопредприятия Ровно заказанных автобусов не дали, как и предполагали "руховцы".

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"За несколько дней до проведения Живой цепи в городе и области появились листовки. В них говорилось, что 21 января 1924-го умер Ленин и эта дата избрана, чтобы осквернить его память. А 21 января 1918-го "завершилась кровавая расправа буржуазного правительства над тысячами рабочих "Арсенала" и их семьями. И организаторы празднования спят и видят Украину буржуазным, националистическим государством, которым оно было в январе 1919 года", - вспоминает бывший депутат препятствия, возникавшие на пути проведения цепи.

Однако 21 января 1990 в центре города начали собираться люди. Радостные, возбужденные.

От Львова в Киев вышел где-то миллион человек. Цепь соединения показала, что Народное движение имеет общенародную поддержку.

Полную версию текста читайте в журнале "Країна" от 20 января.

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Акцию "Украинская волна" организовал Народный Рух Украины, который возглавлял Иван Драч, а председателем его Секретариата был бывший политзаключенный Михаил Горынь. Идею подал дисидент Валентин Мороз, а название предложил Олесь Гончар.

Цепь начиналась в Ивано-Франковске, от Центрального народного дома - бывшей резиденции парламента ЗУНР и места принятия Акта Соединения, шла через Стрый, Львов, Тернополь, Ровно, Житомир в Киев. "Украинская волна" простиралась на около 700 км.

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