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четверг, 28 января 2021 09:30

"Цепь Соборности" 2021 – новая страница в истории Украины (PR)

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День Соборности – это национальный праздник объединения украинцев. Но суть этого события намного глубже. Это день борьбы с разногласиями и единение ради важного. А именно стремления быть вместе — в единой соборной Украине. И доказательством тому стала виртуальная "Цепь Соборности" 2021, протянувшаяся на тысячу километров, соединив Киев с Симферополем.

Мужественный бренд KOZAЦЬКА PADA всегда поддерживает настоящие украинские ценности и стремления наших людей быть свободными, несокрушимыми и независимыми — как это было во времена казачества. Поэтому для бренда стало честью поддержать этот проект, объединивший сознательных людей, которые разделяют и берегут эти важные ценности для нашей страны.

  Акцию поддержали крымчане и жители Донецкой и Луганской областей. Фото: Facebook
Акцию поддержали крымчане и жители Донецкой и Луганской областей. Фото: Facebook

Так в digital-цепь стали более 40 000 людей из 101 страны мира. Важным является то, что акцию поддержали крымчане и не остались в стороне жители Донецкой и Луганской областей, о чем свидетельствуют тысячи комментариев в сети.

Люди охотно делились эмоциями, так, Людмила Пархоменко написала: "Невероятные чувства! Вроде бы онлайн, но чувствую руки тех, кто рядом со мной в цепи!", а Евгения Макеева прокомментировала на официальной странице: "Героям Слава! Я из Керчи! Я очень рада, что МЫ ВМЕСТЕ"! Особенно приятно, что приобщились к мероприятию украинцы, в силу разных обстоятельств оказавшиеся в этот день за границей. Отреагировали на событие также и представительства других стран, в частности поздравляли на своих страницах посольства Франциии и Кении. Поэтому организаторы искренне радуются, что удалось реализовать проект, который сплотил людей вокруг важной идеи для каждого и для всей страны.

Огромное количество людей сделали посты в соцсетях, поздравляя всех с праздником, и поделились ссылкой на событие. К мероприятию присоединились известные журналисты и знаменитости, среди них: народная артистка Украины Джамала, Янина Соколова – журналистка и телеведущая, Тарас Тополя – солист группы "Антитела", журналист Виталий Портников и многие другие известные люди. В частности уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сделала поздравительный пост в Facebook.

За формированием digital-цепи по случаю Дня Соборности в Украине, который праздновали 22 января, в течение всего времени наблюдали информагентства, такие как RadioSvoboda, Interfax, УНИАН, Громадське, Ukrinform, а также центральные телеканалы, среди которых: 1+1, ИНТЕР, СТБ, Украина, 5 канал, 24 канал, ICTV и другие.

Следовательно, в условиях карантинных ограничений, украинцам ничего не помешало "взяться за руки" в виртуальной цепи, чтобы объединить Украину там, где её пытаются разделить.

Вершим историю украинского единства вместе с KOZAЦЬКА PADA!

  Акцию поддержали крымчане и жители Донецкой и Луганской областей. Фото: Facebook
Акцию поддержали крымчане и жители Донецкой и Луганской областей. Фото: Facebook
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