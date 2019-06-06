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четверг, 13 июня 2019 08:20

"Похожий на кирпич с кнопками": мобильный телефон стоил как авто

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&quot;Похожий на кирпич с кнопками&quot;: мобильный телефон стоил как авто
Первые коммерческие мобилки стоили от 3500 долларов. Фото: Канал 24

На рынок в США поступил первый серийный мобильный телефон 13 июня 1984 года. Устройство назывался "Dynatac 8000x" производства компании "Motorola" весил почти 800 г, а его длина составляла 33 см.

Изобретатель мобильного телефона американец с украинскими корнями Мартин Купер. Его родители бежали в 1917 году из Украины от войны. Отец из села Сквиры Киевской, а мать с Павлыша - Кропивницкая область. Он получил диплом магистра Иллинойского института технологий, стал инженером-электротехником. В 1954 году Купер попал на работу в малоизвестную компанию Motorola. К тому времени лидер рынка AT & T "перенесли" телефон из дома в автомобиль.

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3 апреля 1973 года Мартин Купер впервые позвонил с мобильного телефона "Dynatac 8000x". На серийное производство потратили $ 90 млн. Весил около 800 г. По воспоминаниям первых владельцев, "напоминал кирпич, в одну из сторон которой была встроена клавиатура набора номера, а сверху торчала стационарная антенна".

Владение им, как писала американская пресса, было вопросом престижа для бизнесменов и символом высокого положения в обществе для политиков. Купер стал миллионером: основал с партнерами свою телефонную компанию и продал ее за $ 23 млн.


Посетители Берлинской выставки 31 мая 1879 увидели первую в мире - маленький локомотив возил по кругу вагончики и при этом двигался без шума пара и клубов дыма.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
13
июня

"Похожий на кирпич с кнопками": мобильный телефон стоил как авто

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