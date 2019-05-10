Похоронили с луками и керамикой - нашли могилу двух женщин

Фото: ASI

В Индии археологи нашли гробницу возрастом 4 тысячи лет.

В захоронении нашли тела двух женщин, сообщает News Network Archaeology.

"Раскопки проводили на левом берегу реки Ямуна, которая расположена в 70 километрах от столицы Индии. Археологи говорят, что обнаруженные гробницы имеют возраст примерно четыре тысячи лет. Находку относят к позднему Хараппскому периоду истории Индии", - говорится в сообщении.

В гробнице обнаружили остатки деревянного лука, меч, браслет из полудрагоценных камней, золотые ожерелья и керамику.

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Хараппская, или Индская цивилизация считается третьей по времени появления цивилизацией после египетской и месопотамской.

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