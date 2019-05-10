 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1539
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4376
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1017
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2673
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3330
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5670
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1917
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2088
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
1 Просмотров: 3330
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5510
Фото
Все фото
4
6
6
26
3
Похоронили с луками и керамикой - нашли могилу двух женщин
Похоронили с луками и керамикой - нашли могилу двух женщин
Посреди города нашли могилу принца с десятками артефактов
Посреди города нашли могилу принца с десятками артефактов
Пробитые каски, пуговицы и медали - похоронили останки погибших во время Второй мировой
Пробитые каски, пуговицы и медали - похоронили останки погибших во время Второй мировой
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Систему укрытий Гитлера начали реставрировать
Систему укрытий Гитлера начали реставрировать
Видео
Все видео
Создали комикс с украинскими историческими деятелями
Создали комикс с украинскими историческими деятелями
Вода залила часть Киева - раритетное видео
Вода залила часть Киева - раритетное видео
Как живут выходцы сел, затопленных Кременчугским морем - видео
Как живут выходцы сел, затопленных Кременчугским морем - видео
10 тыс. случаев рака щитовидки — последствия Чернобыльской трагедии
10 тыс. случаев рака щитовидки — последствия Чернобыльской трагедии
Было 8 церквей разных конфессий — создали виртуальную экскурсию по одной улице
Было 8 церквей разных конфессий — создали виртуальную экскурсию по одной улице
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3069
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1305
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1404
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3249
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3357
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 738
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
пятница, 10 мая 2019 23:13

Похоронили с луками и керамикой - нашли могилу двух женщин
4

  Комментировать

В Индии нашли древние захоронения
Фото: ASI
В Индии нашли древние захоронения
В Индии нашли древние захоронения
В Индии нашли древние захоронения

В Индии археологи нашли гробницу возрастом 4 тысячи лет.

В захоронении нашли тела двух женщин, сообщает News Network Archaeology.

"Раскопки проводили на левом берегу реки Ямуна, которая расположена в 70 километрах от столицы Индии. Археологи говорят, что обнаруженные гробницы имеют возраст примерно четыре тысячи лет. Находку относят к позднему Хараппскому периоду истории Индии", - говорится в сообщении.

В гробнице обнаружили остатки деревянного лука, меч, браслет из полудрагоценных камней, золотые ожерелья и керамику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи нашли следы человеческих жертвоприношений

Хараппская, или Индская цивилизация считается третьей по времени появления цивилизацией после египетской и месопотамской.

В Великобритании нашли захоронение брата англосаксонского короля Себерта. Погребальную камеру датируют 580-605 годами н. е.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Похоронили с луками и керамикой - нашли могилу двух женщин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 4 Просмотров: 289242
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 260757
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 33907
&quot;Мисс Вселенная&quot; показала располневшую фигуру
"Мисс Вселенная" показала располневшую фигуру
15
 Просмотров: 19845
Показали кадры предпоследней серии &quot;Игры престолов&quot;
Показали кадры предпоследней серии "Игры престолов"
10
 Просмотров: 16200
История
Изменили условия обучения в старших классах
Изменили условия обучения в старших классах
 Просмотров: 927
Посреди города нашли могилу принца с десятками артефактов
Посреди города нашли могилу принца с десятками артефактов
6
 Просмотров: 4753
Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений
Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений
 Просмотров: 540
Пробитые каски, пуговицы и медали - похоронили останки погибших во время Второй мировой
Пробитые каски, пуговицы и медали - похоронили останки погибших во время Второй мировой
6
 Просмотров: 1017
День победы сделали выходным в 1965 году
День победы сделали выходным в 1965 году
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
8
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
7
"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве
6
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
4
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
Голосов: 124
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua